غناء وشعر وعزف خلال فعاليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى بعين شمس

يواصل طلاب جامعة عين شمس تقديم مواهبهم الفنية من الشعر والغناء والعزف الموسيقى، لليوم الثاني وذلك ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى تحت شعار "انت تقدر تكون".



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ورئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف عام سمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة.



وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان ماراثون للدراجات بمشاركة طلاب الاتحاد وأسرة من أجل مصر.



ويستمر توافد الطلاب على خيم المهرجان الذي يتضمن تعريف الطلاب بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التى تقدمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالإضافة إلى المسابقات العامة والرياضات غير التقليدية وكذلك معرض للكتاب يحوي أكثر من ألف كتاب توزع مجانًا على الطلاب، فضلًا عن عرض نماذج محاكاة لمجلس الوزراء والنواب والإتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية والمجالس المحلية.



كما يضم المهرجان حملة للتبرع بالدم وكذلك حملة الكشف عن فيروس سي مجانًا للطلاب، تحت شعار "حلل واطمن" والتى تستمر حتى 25 من سبتمبر الجاري بالحرم الرئيسي للجامعة بجوار البوابة الرئيسية.