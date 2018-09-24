ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

غناء وشعر وعزف خلال فعاليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى بعين شمس

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
ياسمين سامي
يواصل طلاب جامعة عين شمس تقديم مواهبهم الفنية من الشعر والغناء والعزف الموسيقى، لليوم الثاني وذلك ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى تحت شعار "انت تقدر تكون".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ورئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف عام سمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان ماراثون للدراجات بمشاركة طلاب الاتحاد وأسرة من أجل مصر.

ويستمر توافد الطلاب على خيم المهرجان الذي يتضمن تعريف الطلاب بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التى تقدمه الإدارة العامة لرعاية الشباب،  بالإضافة إلى المسابقات العامة والرياضات غير التقليدية وكذلك معرض للكتاب يحوي أكثر من ألف كتاب توزع مجانًا على الطلاب، فضلًا عن عرض نماذج محاكاة لمجلس الوزراء والنواب والإتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية والمجالس المحلية.

كما يضم المهرجان حملة للتبرع بالدم وكذلك حملة الكشف عن فيروس سي مجانًا للطلاب، تحت شعار "حلل واطمن" والتى تستمر حتى 25 من سبتمبر الجاري بالحرم الرئيسي للجامعة بجوار البوابة الرئيسية.
غناء وشعر وعزف خلال فعاليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى بعين شمس
غناء وشعر وعزف خلال فعاليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى بعين شمس

ترشيحاتنا

تصعيد جديد من اللجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور

موعد حفل جائزة أفضل لاعب بالعالم والقنوات الناقلة

بعد التأهل لنصف النهائى.. مواطنون: الأهلى بطل أفريقيا.. فيديو

ملك الشاي..حكاية أفضل خاسر في العالم الذى رفضت الملكة هديته

السيسي يلتقي الرئيس اللبنانى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.. فيديو

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

فضيحة فى باريس..شركة مخابرات أمريكية تخترق الاستخبارات الفرنسية

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من جائزة الأفضل فى العالم

نيويورك تحذر المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة من تكرار فضيحة قطر

أشهرهم رونالدو .. تعرف على حكام جوائز The Best لعام 2018

الصحة: إغلاق 60 منشأة طبية مخالفة بالمحافظات خلال شهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

فيديو

رئيس جنوب إفريقيا: يجب أن نتعاون لإرساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع.. فيديو
محمد حجازي: الكثير من الدول تسير خلف مصر للشعور بالأمان.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس السيسي
ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو
مخرج فرنسي: الشرق الأوسط غير مفهوم للعالم الأوروبي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟