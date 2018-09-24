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حوادث

الإفراج بالعفو عن 158 من نزلاء السجون.. والإفراج الشرطي عن 337

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:11 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 337 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى عدد 495 مفرجا عنهم .

جاء ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 391/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018.

انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 158 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

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