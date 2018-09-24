ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:28 م
المؤتمر الدولي لإعادة
المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية
آية التيجي - عدسة / هدير اشرف
انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية، بحضور أكثر من 500 طبيب من مختلف دول العالم، وذلك عبر توجيهات من القيادة السياسية مع وزارة الصحة والسكان، حيث تتزعم مصر المؤتمر الدولى للعظام للسنة التاسعة.

وقد انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية، "ICJR" لتركيب مفصل عظمة الحوض، والركبة، والكتف، تحت رعاية الجمعية المصرية للعظام، وهو مؤتمر عالمي متخصص في المفاصل الصناعية فقط، ويتبع مؤسسة عالمية موجودة فى كل دول العالم، ويشارك فى المؤتمر 500 طبيب مصرى و16 خبيرا أجنبيا، أشهرهم البروفيسير الإيطالى بيناتزو الذى يعتبر من أشهر الأطباء العالميين.

وناقش المؤتمر العديد من المواضيع الهامة، أبرزها اسباب اصابة السيدات بمشاكل العظام، ومشاكل العظام التي تصاحب الأطفال الرضع بعد الولادة المباشرة، بسبب أخطاء الولادة، وأقيم المؤتمر في احد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نخبة من الأطباء ابرزهم الدكتور إبراهيم الجنزوري أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس ورئيس المؤتمر.
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور
مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

ترشيحاتنا

حصان عربي وراء هجوم مدير الاستخبارات الفرنسية السابق على رئيس الجزائر

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من جائزة الأفضل فى العالم

حبات سمسم تتسبب في وفاة ابنة ملياردير بريطاني

الصحة: إغلاق 60 منشأة طبية مخالفة بالمحافظات خلال شهر

نجوم العالم يتحدثون عن محمد صلاح قبل جائزة الأفضل

مخرج فرنسي: الشرق الأوسط غير مفهوم للعالم الأوروبي..فيديو

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

سقوط هارب من 350 حكما و200 سنة سجن و2 مليون جنيه كفالات وغرامات

مرتضى منصور عن حازم ياسين: ظل حريصا على خدمة الزمالك حتى آخر لحظة في حياته

مدير أمن القاهرة يفتتح نقطتي شرطة وإطفاء حي الأسمرات .. صور

طريقة جديدة لتحضير الفول

خالد الغندور: محمد صلاح الأحق بجائزة الأفضل في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

فيديو

رئيس جنوب إفريقيا: يجب أن نتعاون لإرساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع.. فيديو
محمد حجازي: الكثير من الدول تسير خلف مصر للشعور بالأمان.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس السيسي
ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو
مخرج فرنسي: الشرق الأوسط غير مفهوم للعالم الأوروبي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟