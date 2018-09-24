مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية، بحضور أكثر من 500 طبيب من مختلف دول العالم، وذلك عبر توجيهات من القيادة السياسية مع وزارة الصحة والسكان، حيث تتزعم مصر المؤتمر الدولى للعظام للسنة التاسعة.



وقد انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية، "ICJR" لتركيب مفصل عظمة الحوض، والركبة، والكتف، تحت رعاية الجمعية المصرية للعظام، وهو مؤتمر عالمي متخصص في المفاصل الصناعية فقط، ويتبع مؤسسة عالمية موجودة فى كل دول العالم، ويشارك فى المؤتمر 500 طبيب مصرى و16 خبيرا أجنبيا، أشهرهم البروفيسير الإيطالى بيناتزو الذى يعتبر من أشهر الأطباء العالميين.



وناقش المؤتمر العديد من المواضيع الهامة، أبرزها اسباب اصابة السيدات بمشاكل العظام، ومشاكل العظام التي تصاحب الأطفال الرضع بعد الولادة المباشرة، بسبب أخطاء الولادة، وأقيم المؤتمر في احد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نخبة من الأطباء ابرزهم الدكتور إبراهيم الجنزوري أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس ورئيس المؤتمر.