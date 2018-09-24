عودة ريماس لنشاطها الفني بألبوم جديد

في مفاجأة جديدة لجمهور الفنانة "ريماس" والذي لقبها جمهورها بـ "ألماس الخليج"، قررت مؤخرًا العودة مرة أخرى لنشاطها الفني، من خلال ألبوم جديد تستعد لإطلاقه نهاية 2018، والذي يعتبر هو الألبوم الثاني لها في مسيرتها الفنية.



وتعود من جديد ريماس للتعاون مع مجموعة من الشعراء والموزعين والملحنين المصريين والخليجيين، ومن بين الشعراء المصريين التي تتعاون معهم هو الشاعر أحمد شتا وسلامة علي ونبدر سلامة.



كما تتعاون مع المُلحن الكبير وليد منير وخالد الجمعان ومن الموزعين تتعاون من كل من طارق حسيب ومدحت طه ووليد ميمني وأحمد عبد العزيز وطارق عبد الجابر.



ومن المقرر أن تختار ألماس الخليج من بين أغنيات الألبوم بعض الأغنيات لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وذلك لتقديمها على القنوات المصرية والعربية.



وتعود ريماس للغناء بعد نجاحها في تقديم ألبومها الأول مع شركة مزيكا، والتي قد طرحت منه عدة أغنيات لاقت نجاحً كبيرًا من بينها، أغنية "زعلتك" و"أمانه" و"مرات مصطفى"، والتي قد طرحتهم مزيكا على قناتها الخاصة، ولاقت مشاهدات كبيرة على موقع الـ youtube وقتها.

