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الدولية للبحوث وسفارة بريطانيا تطلقان منتدى الشباب الأول للبناء والعقارات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:24 م
منتدى الشباب الأول
منتدى الشباب الأول للبناء والعقارات
محمد وديع - محمود نوفل
أطلقت السفارة البريطانية في القاهرة، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة بلندن (IARS)، منتدى الشباب الأول للبناء والعقارات لدعم التوجه الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة المصرية لمصر (2030).

وحضر حفل إطلاق المنتدى المبعوث التجاري البريطاني في مصر عضو البرلمان السير جيفري دونالدسون إلى جانب عدد من الوزراء الآخرين بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 20 شركة من كبار شركات البناء والعقارات في مصر.

ويتيح المنتدى الفرصة لأكثر من 10000 من حديثي التخرج للالتحاق بمجال العقارات والبناء في واحدة من أكثر الشركات ذات السمعة الطيبة.

ويهدف المنتدى الى إشراك جميع المعنيين في هذا المجال بما في ذلك الحكومة وأرباب العمل والمتعلمين لخلق جيل جديد من القادة ودعمه، بالإضافة إلى تعزيز قابلية التوظيف في قطاع العقارات والبناء في مصر.

وقدم المنتدى قصة نجاح الشراكة بين دار المعمار جروب والأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة في سد الفجوة بين احتياجات السوق والنتائج التعليمية لطلاب الهندسة من خلال أكاديمية قادة المستقبل للعقارات والبناء التابعة لدار المعمار جروب، وهو أحد مشروعات المسئولية الاجتماعية للشركات والذي يرمي إلى تطوير مهارات الشباب اللازمة للانضمام إلى قطاع العقارات والبناء.

وتضمن المنتدى العديد من الأنشطة الأخرى مثل معرض لفرص العمل، ومقابلات ميدانية، واستشارات مهنية، وتقييم المطابقة للوظائف، وورش عمل لإجراء حوار مفتوح بين كلِّ من قادة قطاع العقارات والبناء والشباب.

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