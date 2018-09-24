سقوط هارب من 350 حكما و200 سنة سجن و2 مليون جنيه كفالات وغرامات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط محكوم عليه هارب، مطلوب التنفيذ عليه فى 350 حكما قضائيا.



كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام مفادها تردد المحكوم عليه عبدالحميد خ. ع- مواليد 1961، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، والمطلوب التنفيذ عليه فى 350 حكم حبس "245 جزئى، 5 مستأنف، 100 غرامة" فى قضايا "غش تجارى" بإجمالى عقوبات بلغت 200 سنة وقيمة الكفالات والغرامات 2 مليون جنيه كفالات 50 ألف جنيه غرامات، بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.



عقب تقنين الإجراءات ومن خلال تكثيف الجهود أمكن ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

