ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سقوط هارب من 350 حكما و200 سنة سجن و2 مليون جنيه كفالات وغرامات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:15 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط محكوم عليه هارب، مطلوب التنفيذ عليه فى 350 حكما قضائيا.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام مفادها تردد المحكوم عليه عبدالحميد خ. ع- مواليد 1961، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، والمطلوب التنفيذ عليه فى 350 حكم حبس "245 جزئى، 5 مستأنف، 100 غرامة" فى قضايا "غش تجارى" بإجمالى عقوبات بلغت 200 سنة وقيمة الكفالات والغرامات 2 مليون جنيه كفالات 50 ألف جنيه غرامات، بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال تكثيف الجهود أمكن ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور عن حازم ياسين: ظل حريصا على خدمة الزمالك حتى آخر لحظة في حياته

حصان عربي وراء هجوم مدير الاستخبارات الفرنسية السابق على رئيس الجزائر

شاهد.. وحش ترامب الجديد يظهر خلال توجهه للجمعية العامة للأمم المتحدة

البابا تواضروس لـ أقباط أمريكا: تعالوا صيفوا بمصر

حبات سمسم تتسبب في وفاة ابنة ملياردير بريطاني

سر الفرصة الذهبية لمحمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل فى العالم لموسم 2017/2018

رسالة مؤثرة من ميدو لمحمد صلاح قبل إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب

نيويورك تحذر المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة من تكرار فضيحة قطر

آيتن عامر لـ صدى البلد:أخفيت حملى في طفلى الثانِى لهذا السبب

باحث فرنسي: حرب إدلب تندلع قريبا وتركيا ستفشل فى احتواء الإرهابيين

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

فيديو

رئيس جنوب إفريقيا: يجب أن نتعاون لإرساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع.. فيديو
محمد حجازي: الكثير من الدول تسير خلف مصر للشعور بالأمان.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس السيسي
ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو
مخرج فرنسي: الشرق الأوسط غير مفهوم للعالم الأوروبي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟