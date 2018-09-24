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تعليم

رئيس جامعة الوادي الجديد يقرر فحص الطلاب ضد فيروس سي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:09 م
صدى البلد
أ ش أ
قرر رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور عاطف أبوالوفا، اليوم الاثنين، فحص جميع طلاب الجامعة ضد فيروس "سي".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الجامعة، بحضور عمداء الكليات وأمين الجامعة، لمناقشة سبل النهوض بالخدمة التعليمية في الكليات ومتابعة أعمال تسكين الطلبة والطالبات بالكلية، حيث أكد ضرورة التواصل مع جامعة أسيوط لتقديم الخدمات الطبية للطلبة والطالبات.

واستمع رئيس الجامعة -خلال الاجتماع- المقترحات في تحديد مسارات العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة للجامعة، كما ناقش الأعمال الخاصة بشؤون الطلاب وأساتذة الجامعة، ومناقشة المشاركة المجتمعية مع رؤساء مراكز محافظة الوادي الجديد للتعاون والعمل في خدمة المجتمع والبيئة، لافتا إلى تخصيص الحكومة ووزارة التعليم العالي مبلغ 40 مليون جنيه لدعم الجامعة في العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي قد أصدر قرارًا يوم 5 سبتمبر بتعيين الدكتور عاطف أبو الوفا رئيسا لجامعة الوادي الجديد عقب صدور قرار بفصلها عن جامعة أسيوط.

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