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أخبار العالم

شاهد.. وحش ترامب الجديد يظهر خلال توجهه للجمعية العامة للأمم المتحدة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:18 م
سيارة ترامب الجديدة
سيارة ترامب الجديدة
رحيم يسري
ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في سيارة ليموزين جديدة من طراز كاديلاك أثناء توجهه لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وسلطت مجلة "رود اند تراك" الأمريكية، الضوء على "وحش" ترامب الجديد الذي ظهر به لأول مرة اليوم، ورصدت عدسات المصورين السيارة الجديدة خلال الموكب الرئاسي، حيث كان يظهر الرئيس الأمريكي من داخل سيارته الليموزين التي أطلق عليها "الوحش" أيضا.

وبدأ العمل على تطوير السيارة الرئاسية الجديدة في 2013، وظهر ترامب بالسيارة المصفحة الجديدة التي تتمتع بإمكانات وقدرات عالية لأول مرة اليوم، وذلك رغم امتلاكه سيارة ليموزين فخمة، ويتوقع أن يكون ظهور ترامب بالسيارة الجديدة لأسباب أمنية.
شاهد.. وحش ترامب الجديد يظهر خلال توجهه للجمعية العامة للأمم المتحدة

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