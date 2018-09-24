ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الآثار تنظم غدا جولة إرشادية بعنوان الطب في العصر الإسلامي بشارع المعز

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:25 م
صدى البلد
أ ش أ
تطلق إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار غدا الثلاثاء جولة إرشادية بعنوان "الطب في العصر الإسلامي" ؛ وذلك بمقر مارستان قلاوون بشارع المعز. 

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة ، في تصريح لها اليوم ، إن الجولة تستهدف بشكل خاص طلاب كليات الطب وصيدلة من مختلف الجامعات لإلقاء الضوء على تاريخ البيمارستان وتطور علوم الطب والصيدلة ودور العلماء المسلمين في تطوير وتحديث الطب.

وأضافت أنه سيرافق الجمهور في تلك الجولة شريف فوزي المنسق العام للشارع المعز حيث سوف يتناول شرحا مفصلا حول كيفية إدارة البيمارستان قديمًا وطرق العلاج المرضى به.

ترشيحاتنا

أشهرهم رونالدو .. تعرف على حكام جوائز The Best لعام 2018

موعد حفل جائزة أفضل لاعب بالعالم والقنوات الناقلة

الصحة: إغلاق 60 منشأة طبية مخالفة بالمحافظات خلال شهر

السيسي يلتقي الرئيس اللبنانى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.. فيديو

الحضرى يتراجع عن الاعتزال ويتمسك بالبقاء مع الإسماعيلى

ضبط 1.17 طن لحوم مجهولة المصدر بالغردقة

الاتحاد الكرواتي يكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

باحث فرنسي: حرب إدلب تندلع قريبا وتركيا ستفشل فى احتواء الإرهابيين

حصان عربي وراء هجوم مدير الاستخبارات الفرنسية السابق على رئيس الجزائر

6 عادات مدمرة تقومين بها تؤثر على صحة العين

حبات سمسم تتسبب في وفاة ابنة ملياردير بريطاني

شاهد.. لحظة قتل سيدة على يد زوجها داخل مصعد بعد مطاردة مثيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

فيديو

رئيس جنوب إفريقيا: يجب أن نتعاون لإرساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع.. فيديو
محمد حجازي: الكثير من الدول تسير خلف مصر للشعور بالأمان.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس السيسي
ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو
مخرج فرنسي: الشرق الأوسط غير مفهوم للعالم الأوروبي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟