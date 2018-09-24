الآثار تنظم غدا جولة إرشادية بعنوان الطب في العصر الإسلامي بشارع المعز



وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة ، في تصريح لها اليوم ، إن الجولة تستهدف بشكل خاص طلاب كليات الطب وصيدلة من مختلف الجامعات لإلقاء الضوء على تاريخ البيمارستان وتطور علوم الطب والصيدلة ودور العلماء المسلمين في تطوير وتحديث الطب.



وأضافت أنه سيرافق الجمهور في تلك الجولة شريف فوزي المنسق العام للشارع المعز حيث سوف يتناول شرحا مفصلا حول كيفية إدارة البيمارستان قديمًا وطرق العلاج المرضى به.

تطلق إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار غدا الثلاثاء جولة إرشادية بعنوان "الطب في العصر الإسلامي" ؛ وذلك بمقر مارستان قلاوون بشارع المعز.