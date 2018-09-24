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أخبار العالم

ترامب لـ الأمم المتحدة: ملتزمون بمكافحة وباء المخدرات .. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:35 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
على صالح
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته في الاجتماع رفيع المستوى حول «النداء العالمي للعمل حول مشكلة المخدرات العالمية» إن الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة وباء المخدرات مع استمرار «آفة» الإدمان على المخدرات للاستيلاء على الكثير من الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته التي ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هناك ما لا يقل عن 124 دولة وقعت بالفعل لدعم التحالف العالمي لمكافحة المخدرات، وهو أمر أعلنته نيكي هالي، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى إنه سيحدث فرقا في مكافحة المخدرات على مستوى العالم.

وقالت هالي إن الرئيس يريد أن يشارك في مزيد من الدول لمواصلة العمل على نطاق عالمي .

وفي كلمته، أوضح ترامب أن «المخدرات مرتبطة بالجريمة المنظمة، والتدفقات المالية غير القانونية، والفساد والإرهاب، وهي أمر حيوي للصحة العامة والأمن القومي أننا نحارب إدمان المخدرات ووقف كل أشكال الاتجار والتهريب التي توفير الحياة المالية للدم من أجل العصابات الوحشية عبر الوطنية »

وأشار الرئيس الأمريكي إلى جهود «العدوانية» التي تبذلها إدارته في تأمين الحدود الجنوبية كجهد لمكافحة تدفق المخدرات.

وأضاف «إن الحد من الطلب على المخدرات، وقطع إمدادات المخدرات غير المشروعة، وتوسيع نطاق العلاج، وتقوية التعاون الدولي، وإذا اتخذنا هذه الخطوات معا، يمكننا إنقاذ أرواح عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم».

وقالت هالي إن «ترامب في جهوده الخاصة لمكافحة الولايات المتحدة وبسبب الوباء الأفيوني، فرضت عقوبات على 'الشركات التي تتعامل في مخدر الافيون وعقوبات أكثر صرامة على تجار المخدرات» مشيرة إلى أن بعض البلدان في جميع أنحاء العالم لديها 'عقوبة في نهاية المطاف.

وفي وقت لاحق، يطرح ترامب رؤيته لدور الولايات المتحدة في العالم، ويحث على وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل خلال تجمع قادة العالم هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغت هالي الصحفيين الأسبوع الماضي أن تركيز ترامب 'سيكون على الولايات المتحدة بدرجة كبيرة ، ودورها والعلاقات التي تريد بناءها، و كيف يمكن أن يجعل الشعب الأمريكي فخورًا، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يظهرها بالفعل، وترقى إلى ذلك»

وقالت: «إنه يتطلع إلى الحديث عن نجاحات السياسة الخارجية التي حققتها الولايات المتحدة على مدار العام الماضي، وإلى أين سنذهب من هنا».

وأضاف: إنه يريد التحدث عن حماية سيادة الولايات المتحدة، ويريد الاستمرار في بناء العلاقات مع الدول الأخرى التي تشارك تلك القيم»

ويخاطب الرئيس الأمريكي الدول الأعضاء في الجمعية البالغ عددها 193 دولة في الافتتاح الرسمي صباح الثلاثاء لمنتدى جابفست العالمي

ويترأس ترامب اجتماعًا لمجلس الأمن يوم الأربعاء، تم توسيعه من التركيز على إيران فقط ليشمل مناقشات أوسع نطاقًا حول منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا وبريطانيا.

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