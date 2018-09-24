الداخلية تنفذ 326 حكما جنائيا على مستوى الجمهورية

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في تنفيذ 326 حكمًا جنائيًا، و21 ألفًا و577 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و661 حكم حبس مستأنف، فضلا عن تنفيذ 40 ألفًا و353 حكمًا بالغرامة، و9 آلاف و129 حكم مخالفة.



اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار باقي الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.