رئيس الاتحاد الإفريقي: مانديلا سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.. فيديو

قال موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الحياة النضالية والإرث الذي تركه نيلسون مانديلا يتعدى خيالنا، فهذه الحياة ستبقي قاطرة، مؤكدا أنه لن تستطيع الكلمات أن تساعد في وصف هذا الرجل الرائع، الذي عمل على تعزيز السلام والحرية والمساواة والحفاظ على الكرامة الانسانية، اضافة الى الكثير من الأشياء الأخرى.



وأضاف "فكي"، خلال كلمته في أعمال قمة نيلسون مانديلا بحضور الرئيس السيسي، أن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي اتفقا على إعلاء تلك الأفكار الهامة، وإحياء ذكرى ميلاد هذا الرجل العظيم.



وتابع أن "مانديلا" ترعرع في مجتمع صعب، إلا أنه كرس حياته من أجل حرية الإنسان وكرامته وحاول أن يعلي تلك القيم، ودافع عن الرجل الأسود وكل رجال العالم، وعلى الرغم من أننا نحيي الذكرى المئوية لميلاد مانديلا الذي خسرناه وفقدناه في حياتنا، إلا أنه سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة، ليس فقط في صبره ومثابرته ولكن شجاعته وقدرته على تخطي أوجه الضعف لدى الإنسان.



وأكد أن مانديلا استطاع أن يحارب من أجل الحرية وتعزيز المساواة وغيرها، وكان يؤكد أنه يجب علينا أن نضع حدا لهذه التحديات وأن نواصل النضال ولا يجب تسوية الخلافات بالدم والقوة وقمع الآخر.



واستطرد "أنا مغمور بالكثير من المشاعر وأود ان أعبر عن ارتباط الاتحاد الافريقي بالقيم التي دافع عنها مانديلا وكرس حياته من اجلها، وسلم رايته الرائعة للانسانية"، مضيفا: "أؤكد أن هذا الرجل مثال يحتذى به في العالم أجمع، وهذه القمة تمثل خطوة مهمة لاستعادة السلام في العالم أجمع".