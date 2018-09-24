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رياضة

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من جائزة الأفضل فى العالم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:10 م
محمد صلاح نجم المنتخب
محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول
عمرو الحلوانى
أكد ميشيل سالجادو، اللاعب الإسباني السابق، ومدرب المنتخب الوطنى الحالى فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وقال سالجادو، الذي يعمل حاليا بالجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إن مودريتش يستحق الحصول على الجائزة لأنه "لاعب يمثل كيفية العمل في فريق".

ويتنافس كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح على جائزة "ذا بيست" المقدمة من الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وأضاف لاعب ريال مدريد الأسبق فى تصريحات للصحف الإسبانية أبرزتها وكالة الأنباء الأسبانية EFE: "اختار مودريتش لأنه ومحمد صلاح كذلك يمثلان كيفية العمل في فريق. أعمل مع صلاح في منتخب مصر، كريستيانو صديق لي ولوكا كذلك. لكن إذا تعين علي الاختيار فيما بينهم فسأختار اللاعب الكرواتي لأن بفضله تأهل منتخب بلاده لنهائي المونديال وهو أمر صعب التحقيق".

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