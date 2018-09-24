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أخبار العالم

الأمم المتحدة تكشف عن تمثال نيلسون مانديلا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:13 م
تمثال نيلسون مانديلا
تمثال نيلسون مانديلا في مقر الامم المتحدة
على صالح
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس اليوم عن تمثال الزعيم الأفريقي الراحل والسياسي المناهض لنظام الفصل العنصري والذي تولى رئاسة جنوب إفريقيا، نيلسون مانديلا، وذلك بمقر الأمم المتحدة على شرف ذكرى مرور مائة عام على ميلاده، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال جويتريس اليوم الاثنين، إن تقدير الأمم المتحدة لـ مانديلا يعكس اسمى القيم الأمم المتحدة والتي تسعى دوما لها وهي السلام وكرامة الإنسانية والتراحم.

وتم جدولة قمة السلام التي تشهد اجتماع جميع زعماء العالم لتبدأ اليوم الاثنين على شرف مانديلا.

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