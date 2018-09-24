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رئيس جنوب إفريقيا يدعو الأمم المتحدة لضمان حقوق الإنسان .. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال سيريل راما فوزا رئيس جنوب إفريقيا، إن التنمية المستدامة يجب أن تشتمل على بعض الأهداف المتداخلة التى تمنع نشوب النزاعات الدولية، مؤكدًا أن قصة تحول جنوب افريقيا من بلد يعانى من الفصل العنصري الى بلد ديمقراطى تمثل القدرات العظيمة الانسانية وتعكس كل ما هو جيد من اجل ارساء السلام.

ونوه " رامافوزا" خلال كلمته في أعمال قمة نيلسون مانديلا المنعقدة حاليا في نيويورك بمقر الأمم المتحدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم "الاثنين"، بأنه يجب أن تكون الأمم المتحدة قادرة على ضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وناشد رئيس جنوب إفريقيا، الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة البحث عن وسيلة للوصول إلى الإرادة الحقيقية لتحقيق السلام العالمى وتخطى كراهية الماضى والنظر إلى مستقبل ثابت ومزدهر.

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