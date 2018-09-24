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حوادث

مدير أمن القاهرة يفتتح نقطتي شرطة وإطفاء حي الأسمرات..فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:43 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى - مصطفى الرماح
أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ، لافتتاح نقطة الشرطة ونقطة الإطفاء بحى الأسمرات عقب الانتهاء من تجهيزهما لاستقبال المواطنين وتلقي بلاغاتهم وتوفير الخدمات الأمنية لأهالى الحى، والذى يمثل أحد أنماط المناطق الحضارية الجديدة ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وخلال الافتتاح تفقد مدير الأمن، التجهيزات الخاصة بنقطة الشرطة، وأكد على بدء تشغيل النقطة بأقصى طاقة على مدار اليوم الكامل برئاسة ضباط برتب مناسبة (نظام – بحث) لتؤدى خدماتها الأمنية بنطاق الحى بالكامل ، كما تم تجهيز نقطة الإطفاء بسيارات إطفاء ومعدات حديثة للحماية المدنية والإنقاذ لتأمين الأرواح والممتلكات ، وقدم أهالى المنطقة الذين حضروا الافتتاح الشكر لوزير الداخلية، على ما يوليه من اهتمام بالغ بأهالى الحى الجديد باعتباره الأولى بالرعاية والاهتمام ضمن خطة الدولة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك فى إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية لتطوير وتكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الأمنية، بما يحقق المستهدف من خطة التوسع فى افتتاح أقسام ونقاط الشرطة الجديدة تحقيقًا لأمن واستقرار المواطنين ووصولًا بالخدمات الجماهيرية الأمنية بكافة أشكالها إلى كافة المناطق خاصة المجتمعات الحضارية الجديدة.

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