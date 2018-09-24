ربة منزل بالفيوم تشنق نفسها بسبب خلافاتها الزوجية

أنهت ربة منزل بالفيوم حياتها شنقا لمرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات زوجية، حيث قامت بشنق نفسها "بغطاء شعر حريمى" بعمود معدنى علوى بسرير حجرة نومها .



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد حمدى الواحى مأمور قسم أول الفيوم يفيد ورود بلاغ بقيام إحدى السيدات بشنق نفسها بعزبة حنين بحي قحافة بمدينة الفيوم.



وتبين من تحريات الرائد أحمد الهاين رئيس مباحث قسم أول الفيوم وجود جثة لسيدة تدعى سالي ص .ر ربة منزل معلقة برقبتها بإيشارب حريمي بعمود معدني علوي بسرير حجرة النوم بسكن أهليتها كما تبين وجود جرح حزى بمقدمة الرقبة ولم يتبين وجود ثمة إصابات ظاهرية أخرى بالجثة.



بسؤال والدتها قررت قيام نجلتها بشنق نفسها لمرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات زوجية مع زوجها وقيامه بطردها من مسكن الزوجية ولم تتهم أحدا أو يشتبه في الحادث جنائيا.



حرر محضر رقم 6309 لسنة 2018 إداري قسم أول الفيوم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





