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مرأة

الصداع الهرموني خطر يهدد النساء .. والسر في 5 أشياء

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:29 م
الصداع الهرمونى خطر
الصداع الهرمونى خطر يهدد النساء .. والسر فى 5 أشياء
اسماء محمد
تتمتع المرأة ببعض المزايا الصحية مقارنة بالرجال مثل القدرة على تحمل الألم والعيش عمر طويل، لكن هناك مشاكل صحية تتعرض لها النساء أكثر من الرجال فى مقدمتها الصداع الهرمونى، فالتغيرات الهرمونية التى تتعرض لها المرأة خلال الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث هي عامل رئيسي في الإصابة بالصداع النصفي والصداع المزمن.

يلعب هرمون الإستروجين دورًا مهمًا في تنظيم الدورة الشهرية والحمل ، كما أنه يتحكم في المواد الكيميائية المتعلقة بالصداع في الدماغ. عندما ينخفض ​​مستوى هرمون الاستروجين ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث صداع.

وعرض موقع boldsky أهم أسباب المؤدية للإصابة بالصداع الهرمونى عند النساء.

الدورة الشهرية
عندما يكون هناك انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون ، قبل فترات ، يمكن أن يحدث الصداع الهرموني.

قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث
التغير في مستويات الهرمون خلال فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية وانقطاع الطمث يسبب بعض النساء يعانون من الصداع.

الحمل
خلال فترة الحمل ، تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الارتفاع ، وبعد الولادة تنخفض بسرعة. لذلك ، قد لا تعاني النساء من الصداع أثناء الحمل وقد يعانين منه بعد الحمل.

الهرمونات البديلة وبعض موانع الحمل
العلاج بالهرمونات البديلة وموانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم إن تناول حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة يسببان ارتفاع مستويات الهرمون وسقوطها مما يؤدي إلى حدوث صداع هرموني.

الأسباب الأخرى
هي تخطي وجبات الطعام، أو رائحة أو صوت شديد، أو الحصول على قدر كبير جدًا من النوم ، أو الإجهاد ، أو تغيرات مناخية قاسية ، أو المشروبات الكحولية ، أو الكثير من الكافيين ، أو MSG (الجلوتامات أحادية الصوديوم) ، أو منتجات الصويا ، إلخ.

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