خط غاز بين مصر وقبرص.. لا كروا: اتفاق تاريخي يحول مصر إلى مورد الغاز لأوروبا.. الاتفاق يغير شرق البحر المتوسط.. أورويون فانتنيام: القاهرة تحسم ملف صراع السيطرة على الغاز جنوب المتوسط

مصر قوة إقليمية

تعاون مصري - قبرصي

يصف وزير الطاقة القبرصي هذا الخط بأنه "خط أوروبي بامتياز، والذي يوفر لأوروبا ما تحتاجه من غاز.هذا الاتفاق لن يقتصر فقط على خط غاز ولكن يسمح ببناء العديد من البنية التحتية واستثمار العديد من مليارات الدولارات في بناء منشآت وموانئ في المنطقة.غير أن هذا الاتفاق قلب صفحة صراع طويلة في المنطقة حول من سيكون قطبا إقليميا في مجال الغاز وسيزود أوروبا بما تحتاجه منه.وبحسب مجلة "أورويون فانتنيام" في تقرير لها حول تصاعد التوترات حول الغاز في البحر المتوسط"، أشارت إلى أن بطلي هذا الصراع كانا مصر وتركيا، فكلا منهما كان يريد أن يصبح مركزا للغاز في الشرق الأوسط ومورد للغاز إلى أوروبا.يوضح التقرير أنه بعد المصالحة بين تركيا وإسرائيل في يونيه 2016، انطلقت مفاوضات بين الدولتين من أجل إنشاء أنابيب نقل غاز تسمح بنقل الغاز الإسرائيلي إلى السوق الأوروبي وتوفير الغاز إلى السوق التركي، الأمر الذي يجعل تركيا بمثابة هذا المعبر والمركز لنقل الغاز للقارة الأوروبية، التي تريد أن تتخلى من اعتمادها الرئيسي على الغاز الروسي، لاسيما وأن الأخير أصبح نقطة ضغط سياسي.غير أن تركيا واجهت مشكلة في ذلك، وهي قبرص، إذ أن هذا الخط كان من المفترض أن يعبر المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص، ووجدت هذه الأخيرة الفرصة سانحة لتحدي تركيا، يوضح التقرير.وأضافت المجلة بالقول إن "قبرص عارضت مرور هذا الخط ضمن منطقتها، موضحة أن السياسات الإقليمية التي يتبعها أردوغان منعت تركيا من الاستفادة من هذا الكنز الغازي في البحر المتوسط، إذ وجدت تركيا نفسها أمام تحالف كبير بين قبرص واليونان ومصر على وجه الخصوص".يشير التقرير إلى أن أوروبا أصبحت مع فشل هذا التحالف التركي الإسرائيلي، بمثابة فرصة لمصر وقبرص خاصة أيضا مع التوتر المتزايد بين موسكو الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية.يضيف التقرير أن أوروبا تشجع أيضا مصر وقبرص على لعب هذا الدور، وهذا ما جعل المشروع يقلب الطاولة على تركيا.وتأكيدا على هذا الدور، قامت شركة خاصة مصرية بتوقيع اتفاق على استيراد الغاز الإسرائيلي والقيام بتسييله في المنشآت المصرية.واختتم التقرير بالقول إن مصر أصبحت أكثر النماذج القوية التي يمكنها أن تصبح في الوقت الحالي المورد الجديد من الغاز إلى أوروبا.