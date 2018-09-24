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خط غاز بين مصر وقبرص.. لا كروا: اتفاق تاريخي يحول مصر إلى مورد الغاز لأوروبا.. الاتفاق يغير شرق البحر المتوسط.. أورويون فانتنيام: القاهرة تحسم ملف صراع السيطرة على الغاز جنوب المتوسط

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:33 م
صدى البلد
حسن محرم
  •  لا كروا: اتفاق تاريخي يسمح بنقل الغاز من مصر إلى أوروبا
  •  وزير الطاقة القبرصي: يوفر لأوروبا ما تحتاجه من الغاز
  •  أورويون فانتنيام: مصر وقبرص تحسمان صراعهما في السيطرة على إمدادات الغاز أمام إسرائيل وتركيا


شكل توقيع اتفاق بين مصر وقبرص على إنشاء خط غاز تحت البحر حسما للملف المثير للجدل حول من ستكون القوة الإقليمية التي ستلعب دور المزود بالغاز الطبيعية للقارة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "لا كروا" الفرنسية، فإن مصر وقبرص وقعتا اتفاقا تاريخيا الأربعاء الماضي يسمح بإنشاء خط غاز تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي الذي تنتجه قبرص عبر المتوسط ناحية مصر من أجل تسييله، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا.

وأشاد وزير الطاقة القبرصي، جورج لاكوتيبيس، بهذا الاتفاق مشيرا إلى أن توقيع هذا الاتفاق يشكل "تحولا كبيرا، ليس فقط لقبرص ولكن لمنطقة البحر المتوسط الشرقية".

وفقا للاتفاق، فإن هذا الخط ينقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي إلى مصر، من أجل تسييله، ثم إعادته إليها من جديد.

غير أن هذا الخط ليس فقط خط غاز بين قبرص ومصر، ولكن خطًا بين الجانب الجنوبي للبحر المتوسط، متمثلا في مصر، وبين أوروبا بشكل عامل.

يصف وزير الطاقة القبرصي هذا الخط بأنه "خط أوروبي بامتياز، والذي يوفر لأوروبا ما تحتاجه من غاز.

  • مصر قوة إقليمية 
هذا الاتفاق لن يقتصر فقط على خط غاز ولكن يسمح ببناء العديد من البنية التحتية واستثمار العديد من مليارات الدولارات في بناء منشآت وموانئ في المنطقة.

غير أن هذا الاتفاق قلب صفحة صراع طويلة في المنطقة حول من سيكون قطبا إقليميا في مجال الغاز وسيزود أوروبا بما تحتاجه منه.

وبحسب مجلة "أورويون فانتنيام" في تقرير لها حول تصاعد التوترات حول الغاز في البحر المتوسط"، أشارت إلى أن بطلي هذا الصراع كانا مصر وتركيا، فكلا منهما كان يريد أن يصبح مركزا للغاز في الشرق الأوسط ومورد للغاز إلى أوروبا.

يوضح التقرير أنه بعد المصالحة بين تركيا وإسرائيل في يونيه 2016، انطلقت مفاوضات بين الدولتين من أجل إنشاء أنابيب نقل غاز تسمح بنقل الغاز الإسرائيلي إلى السوق الأوروبي وتوفير الغاز إلى السوق التركي، الأمر الذي يجعل تركيا بمثابة هذا المعبر والمركز لنقل الغاز للقارة الأوروبية، التي تريد أن تتخلى من اعتمادها الرئيسي على الغاز الروسي، لاسيما وأن الأخير أصبح نقطة ضغط سياسي.

غير أن تركيا واجهت مشكلة في ذلك، وهي قبرص، إذ أن هذا الخط كان من المفترض أن يعبر المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص، ووجدت هذه الأخيرة الفرصة سانحة لتحدي تركيا، يوضح التقرير.

وأضافت المجلة بالقول إن "قبرص عارضت مرور هذا الخط ضمن منطقتها، موضحة أن السياسات الإقليمية التي يتبعها أردوغان منعت تركيا من الاستفادة من هذا الكنز الغازي في البحر المتوسط، إذ وجدت تركيا نفسها أمام تحالف كبير بين قبرص واليونان ومصر على وجه الخصوص".

  • تعاون مصري - قبرصي
يشير التقرير إلى أن أوروبا أصبحت مع فشل هذا التحالف التركي الإسرائيلي، بمثابة فرصة لمصر وقبرص خاصة أيضا مع التوتر المتزايد بين موسكو الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية.

يضيف التقرير أن أوروبا تشجع أيضا مصر وقبرص على لعب هذا الدور، وهذا ما جعل المشروع يقلب الطاولة على تركيا.

وتأكيدا على هذا الدور، قامت شركة خاصة مصرية بتوقيع اتفاق على استيراد الغاز الإسرائيلي والقيام بتسييله في المنشآت المصرية.

واختتم التقرير بالقول إن مصر أصبحت أكثر النماذج القوية التي يمكنها أن تصبح في الوقت الحالي المورد الجديد من الغاز إلى أوروبا.
خط غاز بين مصر وقبرص.. لا كروا: اتفاق تاريخي يحول مصر إلى مورد الغاز لأوروبا.. الاتفاق يغير شرق البحر المتوسط.. أورويون فانتنيام: القاهرة تحسم ملف صراع السيطرة على الغاز جنوب المتوسط

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