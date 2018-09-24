تريزيجيه يدعم محمد صلاح برساله قبل حفل الأفضل بالعالم

وجه محمود تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركي رساله دعم و مساندة لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري قبل ساعات من إعلان اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم.
وكتب تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" حظ سعيد لـ محمد صلاح ... جائزة الأفضل إن شاء الله "
ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.
وكتب تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" حظ سعيد لـ محمد صلاح ... جائزة الأفضل إن شاء الله "
ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.