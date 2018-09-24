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رياضة

تريزيجيه يدعم محمد صلاح برساله قبل حفل الأفضل بالعالم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:45 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه محمود تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركي رساله دعم و مساندة لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري قبل ساعات من إعلان اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم. 

وكتب تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" حظ سعيد لـ محمد صلاح ... جائزة الأفضل إن شاء الله "

ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.

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