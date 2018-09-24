تريزيجيه يدعم محمد صلاح برساله قبل حفل الأفضل بالعالم

وجه محمود تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركي رساله دعم و مساندة لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري قبل ساعات من إعلان اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم.



وكتب تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" حظ سعيد لـ محمد صلاح ... جائزة الأفضل إن شاء الله "



ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.

