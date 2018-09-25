في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن النجم السوري ناصيف زيتون

يوافق اليوم، الخامس والعشرين من سبتمبر، ذكرى ميلاد النجم السوري ناصيف زيتون، حيث أكمل عامه الثلاثين.



"ناصيف" من مواليد 25 سبتمبر 1988 وقد ولد في دمشق وبدأ مشواره الفني عام 2010 من خلال المشاركة في الموسم السابع من برنامج ستار أكاديمي.



ناصيف زيتون أصدر ألبومين خلال مشواره الفني وهما "يا صمت" و"طول اليوم"، ثم اتجه إلى الأغاني المصورة "الفيديو كليب" خلال العامين الماضيين.



وما لا يعرفه الكثير عن ناصيف زيتون، أنه درس الترجمة، ولكن بعد سنوات التحق بالمعهد العالي للموسيقى ودرس الغناء الشرقي، حيث أكد زيتون أن النجم وديع الصافي، أثر فيه وجعله يحب الغناء والموسيقى.