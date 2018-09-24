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برلمان

نائبة الجيزة تنتقد كثافة الفصول في بعض المدارس بالمحافظة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:35 م
تقليل كثافة الطلاب
تقليل كثافة الطلاب في الفصول المدرسية
أحمد أيمن
قامت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، بتفقد العديد من المدارس بمحافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التواجد بين أبنائنا التلاميذ، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، بصحبة النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية.

واستمعت عطوة إلى شكاوى أولياء الأمور، وللأسف الشديد وكأن مديري المدارس تفاجأوا ببدء الدراسة، كما انه لا يوجد صيانة كافية لبعض المدارس سواء ديسكات او حمامات او أجهزة وتجهيزات، مردفة: "عظيم جدا ان يتم تفعيل دفع المصروفات عن طريق البنك منعا للتلاعب ودفع مبالغ زائدة لكن للأسف إلى الآن بعض المدارس لم يصلها توجيه الحساب عند الدفع، مما أوجد لبسا بشأن بعض التلاميذ".

وأشارت النائبة إلى وجود عمال بالمدارس ولا يتم صرف رواتبهم بانتظام، بالإضافة إلى كثافة الفصول العالية التى تصل فى بعضها الى ما يتجاوز الـــ ٦٠ طالبا، كما يوجد أيضا باعة جائلون قد يعرضون أطفالنا للخطر والأمراض، بالإضافة الى مواقف ميكروباصات بجانب بعض المدارس.

وانتقدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، كثافات الفصول فى بعض مدارس محافظة الجيزة، حيث إن كثافة الفصول وعدم عدالة التوزيع تؤثر سلبيا على العملية التعليمية.

وتوجهت عطوة بالشكر إلى القيادات الشرطية التى تواجدت أمام المدارس وقامت بإزالة الاشغالات من أمام المدارس، كما تم التواصل مع محافظ الجيزة لنقل موقف ميكروباصات بجانب مدرسة أم الأبطال بالهرم لمكان اخر لخطورة مكانه امنيا وأخلاقيا بجانب المدرسة.

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