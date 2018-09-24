عمرو عرفة يكشف عن مصير طفل السفارة في العمارة

نشر المخرج عمرو عرفة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ردا على إحدى متابعيه الذين نشروا صورة لنجله "طارق" عند مشاركته فى فيلم "السفارة فى العمارة" مع الفنان الكبير عادل إمام، حيث قدم شخصية الطفل الفلسطيني الذي قتل على يد الإسرائيليين.



وعلق "عرفة" عليها قائلا "جبتى منين الصور الحلوة دى يا زهرة دى مش عندى .. طارق اتخرج من الجامعه ولله الحمد بيشتغل مساعد مخرج".



يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة كان فيلم "اخر ديك فى مصر" ومسلسل "لمعى القط" واللذين عرضا فى عام 2017.

