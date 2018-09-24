ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو عرفة يكشف عن مصير طفل السفارة في العمارة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:43 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر المخرج عمرو عرفة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ردا على إحدى متابعيه الذين نشروا صورة لنجله "طارق" عند مشاركته فى فيلم "السفارة فى العمارة" مع الفنان الكبير عادل إمام، حيث قدم شخصية الطفل الفلسطيني الذي قتل على يد الإسرائيليين.

وعلق "عرفة" عليها قائلا "جبتى منين الصور الحلوة دى يا زهرة دى مش عندى .. طارق اتخرج من الجامعه ولله الحمد بيشتغل مساعد مخرج".

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة كان فيلم "اخر ديك فى مصر" ومسلسل "لمعى القط" واللذين عرضا فى عام 2017.
عمرو عرفة يكشف عن مصير طفل السفارة في العمارة

ترشيحاتنا

الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو

عرض زوج ربة المنزل المنتحرة بالسلام على الطب الشرعي

تصعيد جديد من اللجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور

سر جلابية شكوكو.. لماذا تخلى الفنان الشعبي عن البدلة والكرفته

سائحة الترامادول تخسر الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات بمصر

رسالة مؤثرة من ميدو لمحمد صلاح قبل إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب

نجوم الألعاب الأخرى يدعمون محمد صلاح قبل إعلان الأفضل فى العالم

أول تعليق لـ علاء نبيل عقب هزيمة المقاولون أمام الزمالك أمس

توفيق عكاشة يتصالح في تهمة سرقة التيار الكهربائي

بعد التأهل لنصف النهائى.. مواطنون: الأهلى بطل أفريقيا.. فيديو

الأمم المتحدة: الترامادول يهدد مجتمعات أفريقيا والشرق الأوسط.. فيديو

نيويورك تحذر المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة من تكرار فضيحة قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدات أكثر عرضة لمشاكل عظام الركبة من الرجال.. صور

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

فيديو

الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو
رئيس جنوب إفريقيا يدعو الأمم المتحدة لضمان حقوق الإنسان .. فيديو
الرئيس السيسي: نيلسون مانديلا رمز للقارة الأفريقية.. فيديو
السيسي: هدفنا المشترك تمكين شعوبنا من مستقبل أفضل في عالم أكثر سلاما .. فيديو
السيسي: مانديلا ضحى بكل غال ونفيس لتحرير بلاده من كل ظلم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟