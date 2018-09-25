رضا البلتاجي يضع مشاكل الصرف الصحي والمرور أمام محافظ القاهرة

التقى رضا البلتاجي نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة حلوان والمعصرة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لعرض عدد من الطلبات الخاصة بخدمة الدائرة، منها طلب التوجيه بتكثيف التواجد المروري الكافي أمام مزلقان جامعة حلوان وتقاطع طريق الاوتوستراد ، مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لإنشاء الطريق الأوسط ، أن المكان أصبح عقدة مرورية تستنزف ساعات دون تنظيم خاصة مع دخول المدارس.



وخلال اللقاء تقدم " البلتاجي" بطلب خاص باستكمال أعمال الصرف الصحي بمناطق حلوان و وادي حوف والمعصرة ، حيث يعاني أكثر من نصف مليون مواطن من هبوط أرضي في الشوارع جراء تهالك الشبكة القديمة.



كما تقدم نائب المصريين الأحرار - خلال لقائه محافظ القاهرة- بطلب خاص بالانتهاء من أعمال الحفر لإحلال مواسير الصرف والتوجيه للتنسيق بين إدارات المرور والصرف الصحي لفتح شارع الجيش المؤدي من كورنيش المعصرة لمناطق حدائق حلوان والمعصرة و وادي حوف ، مشيرا إلى أن نصف مليون مواطن يعاني من استحالة الدخول أو الخروج من الحي.