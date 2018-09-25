طعيمة يطالب بمد شبكة الغاز للشوارع المحرومة داخل طنطا

تقدم اللواء سعيد طعيمة نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية بطلب إلى وزير البترول بشأن عدم إمداد الغاز الطبيعي إلى عدد من الشوارع داخل مدينة طنطا



ولفت "طعيمة " في طلبه إلى أنه سبق إدخال الغاز لمنازل بمدينة طنطا منذ ما يقرب من 16 عاما إلا أن الشركة القائمة على التنفيذ في ذلك الوقت لم تقم بمد الشبكة لبعض الشوارع بداخل المدينة.



وأشار إلى أن الشركة المنفذة أفادت بأنها مستعدة لتوصيل الغاز لتلك المنازل شرط تحمل المواطنين قيمة مد الشبكة كاملة ، رغم أن الخطأ ليس من المواطنين ولكن من قبل الشركة.



وأكد نائب المصريين الأحرار في طلبه على ضرورة الموافقة بمد شبكة الغاز للشوارع المحرومة داخل المدينة وعدم محاسبة المواطنين واعتباره استكمالا لمشروع مد الغاز لمدينة طنطا.