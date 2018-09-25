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برلمان

برلماني يطالب بتدشين حملات توعية بطريقة التعامل مع الحيوانات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:01 ص
النائب برديس عمران
النائب برديس عمران
القسم السياسي
قال النائب برديس عمران عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن حماية الحيوانات الأليفة، أمر ذو أهمية بالغة فضلا عن ضرورة توفير أماكن آمنة لهم.

وأضاف عضو لجنة الزراعة، في تصريحات لـ"صدى البلد" إن حماية الحيوانات الأليفة ليس بالشيء الصعب، مشيرا إلي انها إمور بسيطة وسهلة، ولكن بالغة الأهمية لدي الحيوانات، مثل عمل برامج توعية لتوضيح كيفية التعامل معها، وزيادة زراعة الأشجار الخضراء والاعتناء بها، وعدم التعامل معها بعنف .

وأشار برديس، إلي خطورة الكلاب الضالة والمشاكل التي تسببها للمواطنين، ولكن قد يكون لها بعض الايجابيات كحماية المنازل او المخازن ولكن هذا النوع يكون علي درجة عالية من التدريب بواسطة افراد متخصصين.

كان قد أعلن النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدينة نصر بالقاهرة، أنه سيتقدم بمشروع قانون لحماية الحيوان في دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مؤكدًا أن القانون شارك في إعداده نخبة من المحترفين في مجال حماية الحيوان، منهم الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين، وعميد كليه الطب البيطري.

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