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رياضة

انطلاق حفل افتتاح بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:51 م
صدى البلد
نور عادل
تنطلق بعد قليل، حفل افتتاح بطولتي الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات وبطولة الجائزة الكبرى للرجال، والتي تقام على ملاعب نادي الرماية ونادي صيد 6 أكتوبر وتستمر فعالياتها حتى ١ أكتوبر المقبل بمشاركة 8 دول من مختلف أنحاء العالم وهم :الكويت، الإمارات، إيطاليا، كازخستان، بلغاريا، أرمينيا، السودان وتونس، وتبدأ المنافسات يوم الأربعاء المقبل.

ويتقدم الحضور، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد السفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، و اللواء راشد بن عابر، رئيس الاتحاد الإماراتي للرماية، والعميد حسن بن هدية الشحي، المدير التنفيذي لبطولة الشيخة فاطمة واللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية.

وتأتي بطولة الشيخة فاطمة في إطار التعاون المشترك بين اتحاد الرماية المصري مع الإمارات للعام الثاني على التوالي، حيث استضافت مصر البطولة في نسختها الأولى خلال العام الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا من حيث المنافسة والمشاركة القوية من جميع اللاعبات المشاركات.

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