فتح 4 قاعات رياض أطفال جديدة بالأقصر

قال عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنه تم فتح ٤ قاعات جديدة لرياض الأطفال منها ٣ قاعات مستوى أول وقاعة مستوى ثانى.



وأشار عمران، إلى أن ذلك يأتى بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بشأن زيادة الاستيعاب بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة بمدينة الأقصر.



أوضح عمران، بأنه تم قبول الأطفال من المتقدمين للمدارس الخاصة بنفس المعايير التى اتبعت فى التنسيق أول مرة وفقًا للسن، لافتًا إلى أنه تم إعلان أسماء الأطفال المقبولين بديوان إدارة الأقصر التعليمية.

