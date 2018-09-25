الهروب إلى المجهول.. مؤتمر بالجامعة العربية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. نائلة جبر: مصر صاغت أول قانون في الشرق الأوسط يواجه تهريب المهاجرين.. البغدادي: الشباب ركيزة أساسية فى أى تطور حضاري

نائلة جبر: مصر صاغت أول قانون في الشرق الأوسط يواجه تهريب المهاجرين

ناصرية البغدادى: الشباب ركيزة أساسية في أى تطور حضاري

عناية خاصة



الشباب ركيزة أساسية



أهم التحديات



استضافت الجامعة العربية أمس الاثنين، أعمال مؤتمر بطالة الشباب والهجرة غير الشرعية "الهروب الى المجهول"، والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وبحضور ممثلي الدول العربية.أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ان مشكلة بطالة الشباب تؤرق جميع الحكومات سواء المتقدمة او النامية ، وقد أدت هذه المشكلة إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العديد من الدول وتفاقمت المشكلة مع وجود توترات سياسية ومشاكل داخلية في بعض دول المنطقة العربية والافريقية.وقالت جبر خلال كلمتها إن مصر من الدول التي أولت هذه القضية عناية خاصة ، حيث بادرت بإنشاء آلية تنسيقية تضم 26 وزارة وهيئة وطنية معنية بهذا الشأن.وأشارت إلي أن مصر استطاعت من خلال هذه الآلية التنسيقية صياغة أول قانون في الشرق الأوسط يضع تعريفا متكاملا لجريمة تهريب المهاجرين ويحدد العقوبات الرادعة لمن يقترف هذا الجرم، كما تم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة به من مجلس الوزراء هذا العام.وأشارت إلى أن الدواء السحري لقضية الهجرة غير الشرعية يكمن في تحقيق التنمية ولا توجد دولة قادرة علي القيام بهذا الدور بمفردها ولكن علي الدولة وضع الركائز الاساسية وعلي مجتمع قطاع الاعمال والمجتمع المدني المشاركة فيه وتحمل المسئولية الاجتماعية.من جانبها قالت ناصرية البغدادي مدير ادارة المجتمع المدني بالجامعة العربية، ان الشباب هم الركيزة الأساسية لأي تطور حضاري للمجتمع.وأضافت في كلمة الأمانة العامة للجامعة التي القتها خلال المؤتمر، أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء حريصة على الاهتمام بهذه الفئة العمرية من خلال استحداث المجالس المتخصصة والمنابر الشبابية من أجل الاستماع لهم ومنحهم الفرصة لتوجيه طاقاتهم وفقا للمعطيات الممكنة وطنيا للارتقاء بهم عربيا ودوليا.حذرت البغدادى من التدفقات المستمرة للهجرة غير النظامية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية حاليا خاصة مع وجود العديد من الزوارق الغارقة التي تحمل على متنها هؤلاء المهاجرين فضلا عن التوسع في أنشطة شبكات الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين .وأضافت أنه منذ عام 2011 ازدادات موجهات النزوح من المنطقة بصورة كبيرة وتعتبر عدة بلدان في المنطقة حاليا نقاطا مهمة لعبور المهاجرين غير النظاميين من المنطقة او من خارجها.وأشارت البغدادى إلى أن الجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة اسفرت عن انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط ،موضحة أنه وفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة فقد بلغ عدد الذين وصلوا الشواطئ الأوروبية منذ بداية عام 2018 وحتي نهاية يوليو الماضي نحو 55 الف شخص ، وهو اقل بكثير من العدد الذي وصل الى اوروبا العام الماضي في نفس الفترة والذي قدر بما يقارب 112 ألف شخص.