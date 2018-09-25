في عيد ميلاده.. خالد سرحان منعه والده من دخول الفن وعادل إمام تبناه

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان خالد سرحان ، فهو من مواليد 25 سبتمبر 1975، حيث أكمل عامه الـ43.



ما لا يعرفه الكثيرون أن خالد سرحان بدأ مشواره الفني عام 1998 ولكن والده الكاتب سمير سرحان رفض أن يكون ممثلا، إلا أن خالد لم يستجب لنصيحته، وساعده الزعيم عادل إمام لدخول المجال.



خالد سرحان شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام، منها "السفارة في العمارة وحريم كريم وبابا وتيتة رهيبة وعصابة الدكتور عمر وأمير الظلام والديكتاتور".