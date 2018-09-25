ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلاده.. خالد سرحان منعه والده من دخول الفن وعادل إمام تبناه

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان خالد سرحان ، فهو من مواليد 25 سبتمبر 1975، حيث أكمل عامه الـ43.

ما لا يعرفه الكثيرون أن خالد سرحان بدأ مشواره الفني عام 1998 ولكن والده الكاتب سمير سرحان رفض أن يكون ممثلا، إلا أن خالد لم يستجب لنصيحته، وساعده الزعيم عادل إمام لدخول المجال.

خالد سرحان شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام، منها "السفارة في العمارة وحريم كريم وبابا وتيتة رهيبة وعصابة الدكتور عمر وأمير الظلام والديكتاتور".

ترشيحاتنا

بعد ظهورها باليونان.. اكتشاف أجسام فضائية غامضة في يوتا الأمريكية

6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور

الرئيس السيسي لـ ترامب: لقاؤنا يعكس حجم العلاقة القوية بين مصر وأمريكا.. فيديو

محمد صلاح من حفل الأفضل: لن تكون المرة الأخيرة .. فيديو

ديلي ميل: ترامب يتجاهل ترودو.. ويجد وقتا لمقابلة السيسي وماكرون وماي

موقع بريطاني: مصر تبني العاصمة الإدارية الجديدة من الصفر

نجاح مصري جديد.. الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قرار اتخذه ضد مصر عام 2010

علي المصيلحي يوجه رسالة تحذيرية إلى المواطنين.. فيديو

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد 24 ساعة قادمة

تعرف على ترتيب محمد صلاح بقائمة أفضل لاعب فى العالم عن عام 2018

السعودية تكشف عن مركز قيادة إيران لدعم الحوثيين في حرب اليمن

مفاجأة.. محمد صلاح خارج التشكيلة المثالية لـ فيفا 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

شريف دلاور يكشف مهام البنك العربي للتنمية في دعم دول المنطقة
الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو
عرض مش مرض.. كيف تتعاملين مع ارتفاع درجة حرارة طفلك
ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟