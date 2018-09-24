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أخبار البلد

الجامعة العربية تبحث تداعيات الهجرة غير الشرعية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:49 م
صدى البلد
بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال مؤتمر بطالة الشباب والهجرة غير الشرعية "الهروب إلى المجهول "، والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وبحضور ممثلي الدول العربية.

قالت ناصرية البغدادي مدير إدارة المجتمع المدني بالجامعة العربية خلال الاجتماع، أن الشباب هم الركيزة الأساسية لأي تطور حضاري فى المجتمع.

وأضافت في كلمة الأمانة العامة للجامعة التي ألقتها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية، أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء حريصة على الاهتمام بهذه الفئة العمرية من خلال استحداث المجالس المتخصصة والمنابر الشبابية من أجل الاستماع لهم ومنحهم الفرصة لتوجيه طاقاتهم وفقا للمعطيات الممكنة وطنيا للارتقاء بهم عربيا ودوليا.

حذرت من التدفقات المستمرة للهجرة غير النظامية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية حاليا خاصة مع وجود العديد من الزوارق الغارقة التي تحمل على متنها هؤلاء المهاجرين فضلا عن التوسع في أنشطة شبكات الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

وأضافت البغدادى أنه منذ عام 2011 ازدادت موجهات النزوح من المنطقة بصورة كبيرة وتعتبر عدة بلدان في المنطقة حاليا نقاطا مهمة لعبور المهاجرين غير النظاميين من المنطقة أو من خارجها.

أشارت إلى أن الجهود المبذولة لمحاربة الظاهرة أسفرت عن انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط، موضحة أنه وفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة فقد بلغ عدد الذين وصلوا الشواطئ الأوروبية منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية يوليو الماضي نحو 55 ألف شخص ، وهو أقل بكثير من العدد الذي وصل إلى أوروبا العام الماضي في نفس الفترة والذي قدر بما يقارب 112 ألف شخص.

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