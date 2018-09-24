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رياضة

موعد إجراء مراسم قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:40 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسرى غازى
حددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين المواعيد النهائية لإجراء مراسم قرعة كأس مصر من الدور 32 وحتى المباراة النهائية.

وأعلنت لجنة المسابقات عن إجراء مراسم قرعة دور الـ 32 وبقية الأدوار فى بطولة كأس مصر يوم 3 أكتوبر المقبل على أن تجرى فى مقر الجبلاية بالجزيرة فى حضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة المحلية.

وقررت لجنة المسابقات تجنيب قطبى الكرة المصرة الأهلى والزمالك الصدام ومواجهة الفريقين فى دور الـ 32 وغيرها من الأدوار على أن يتقابلا فى المباراة النهائية من البطولة المحلية.

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