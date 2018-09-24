بدء ضخ المياه لأراضي المراشدة في أكتوبر المقبل

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عن بدء ضخ المياه لأراضي المراشدة في نهاية أكتوبر المقبل وذلك بعد الانتهاء من تركيب طلمبات ومواتير رفع المياه وتبطين الترع الرئيسية والفرعية.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية وبرفقته اللواء محمد حلمي الرئيس التنفيذي للهيئه العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمساحة 2445 فدانا من أراضي قرية المراشدة المقرر تسليمها للمستحقين من أهالي القرية.



وأوضح الهجان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر خلال زيارته لمحافظة قنا في مايو العام الماضي منح أهالي قرية المراشدة 1000 فدان بتسهيلات ومزايا لم تتحقق من قبل ثم صدق سيادته مؤخرًا علي زيادتها إلى 2445 فدانا منها 1000 فدان ري سطحي و1445 فدان ري جوفي من خلال 24 بئرا تقع غرب طريق قنا- سوهاج الصحراوي الغرب.



ولفت إلى أنه تم توزيع هذه المساحات من خلال القرعة العلنية التي تمت في مايو الماضي على عدد 978 من المستحقين من أهالي القرية بواقع 2.5 فدان لكل مستحق أعقبها تسليم المستحقين خطابات التخصيص للقطع الخاصة بهم في يونيو الماضي.



وأضاف محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تحديد القطع وتم تسليم 195 قطعة ري جوفي و115 قطعة ري سطحي للمستحقين، موجهًا بسرعة تثبيت لوحات على القطع المحددة مُوضح بها رقم القطعة واسم المنتفع، مضيفًا أنه يجري تمهيد شبكة الطرق البينية للأراضي لتيسير عملية انتقال المزارعين لأراضيهم، مشددًا على ضرورة تكثيف المعدات للانتهاء من تمهيد الطرق في أقرب وقت ممكن.



من جانبه حث اللواء أركان حرب محمد حلمى، المزارعين ممن تسلموا أراضي الري الجوفي بسرعة إنشاء جمعيات كل منها مكون من 24 مزارع للبدء في أعمال حفر بئر جوفي لري قطع الأراضي الخاصة بهم، مؤكدًا أنه سوف يتم تسليم عقود الأراضي لكل من يقوم بزراعة الأرض خلال عام من الآن.



وأشار إلى أن التسهيلات التى منحتها الهيئة لأهالى المراشدة لم تحدث من قبل، حيث تم تحديد سعر الفدان وفقًا لتعليمات وتوجيهات فخامة الرئيس بــ 50 ألف جنيه لأراضى الري السطحي و 25 ألف جنيه لأراضي الري الجوفي يتم تسديدها بنظام الأقساط على مدار 6 أعوام بمقدم 15% من قيمة الأرض.



من جانبهم قدم أهالي المراشدة، شكرهم للقيادة السياسية والقيادات التنفيذية بمحافظة قنا على حسن تعاونهم وسعيهم نحو توفير كافة الاحتياجات والمرافق اللازمة للبدء في استصلاح الأراضي وزراعتها.