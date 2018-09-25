مستشفى سوهاج الجامعي يناقش تحسين موارده والتنسيق بين الأقسام

اجتمع الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفي الجامعي، والدكتور احمد جابر مدير الاستقبال والطوارئ، وعدد من رؤساء الأقسام المعنية بالطوارئ.



وشدد عزيز خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الأقسام المعنية بالطوارئ، كالجراحة العامة، والتخدير، والعظام، والباطنة والقلب والصدر والمخ والأعصاب، والأشعة، للتواجد المستمر للمدرسين المساعدين والنواب باستقبال الحوادث، علي مدار الساعة، وحسن التعامل مع المرضي، لتقديم الخدمة الطبية العاجلة لإنقاذ أرواح المرضى المترددين على المستشفى.



وناقش رئيس الجامعة طرق وآليات تحسين الموارد الذاتية بالمستشفي الجامعي، وتم اعتماد قرار مجلس إدارة المستشفى، بإنشاء صيدلية للبيع الحر والتعاقد مع صيدلي لتوفير المستلزمات والأدوية للمرضى.