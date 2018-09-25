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ندوة علمية عن تسجيل الأبحاث العلمية دوليا بجامعة سوهاج

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
ندوة علمية عن تسجيل
ندوة علمية عن تسجيل الأبحاث العلمية دوليا بجامعة سوهاج
خالد رياض
نظم مركز النشر العلمي بجامعة سوهاج بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم ندوة علمية من قبل الناشر الدولي Elsevier الخاص بقاعدة بيانات Scival، وهو عبارة عن أداة لتقييم الأداء البحثي لجهة ما (فرد، مجموعة، جامعة أو عدة جامعات) وذلك لمنسوبي الجامعة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن البحث العلمي هو من أهم أسباب ارتقاء الجامعات بل والدول أيضا وتقدمها في جميع أنحاء العالم ولذا تحرص الجامعة على الاستمرار في الاطلاع على كل ما هو جديد في البحث العلمي لمواكبة التطور في المنظومة البحثية، وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنية للبحث العلمي بالجامعة، وأشار إلى أنه لابد وأن يتحسن ترتيب الجامعة في البحث العلمي حيث أننا نحتل المركز 26.

وأضاف الدكتور محمد الجوهري مدير المركز العلمي للنشر أن الندوة تضمنت شرح مفصل عن كيفية إنشاء حساب خاص بالباحثين على الموقع لتسجيل موضوعاتهم البحثية والذي بالتالي يساهم في تعزيز مركز الجامعة في مجال البحث العلمي بين مثيلاتها في الجامعات.

وقد حاضر كلا من الدكتور يحيى عيسى والدكتور محمد أمير، كما حضر الندوة عدد من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس.

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