علوم المنصورة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد

شهد الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للبحوث والدراسات العليا حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم خلال اليوم الثالث للعام الدراسى الجديد 2018-2019 بحضور الدكتور عادل جنيدي عميد كلية العلوم والدكتور حسني حسن غزالة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رزق مصطفى إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات, المقدم تامر العوضي مدير إدارة التربية العسكرية وتم خلال الحفل عرض فيديو تعريفي للكلية وما تضمنته من أقسام والتعريف بعراقة وأهمية كلية العلوم.



أكد جنيدى أن الكلية لها أهمية خاصة فهى أساس مختلف العلوم الحياتية ولابد أن يفخر كل طالب بانتسابه لها، كما تعمل الكلية على دعم طلابها وتعمل على توفير كافة المعلومات عن الأقسام المختلفة وتساعد الطلاب على اختيار الأقسام المناسبة لكل طالب.



تضمنت كلمة نائب رئيس الجامعة الترحيب بالطلاب الجدد بكلية العلوم خلال العام الدراسي الجديد مؤكدا أهمية خريجي الكلية في المجال التوظيفي ودعا الطلاب للمشاركة في جميع الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية والفنية والمسرح، مؤكدا عدم وجود موانع مادامت ضمن الإطار والتقاليد الجامعية.



نقل المقدم تامر العوضي مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة تهنئة القوات المسلحة للطلاب بالعام الدراسي الجديد وحثهم على مواجهة حروب الفكر وتسليح النفس بمواجهة السلبيات بالفكر والرؤى الصحيحة، مؤكدا أن شباب اليوم هم قادة الغد.