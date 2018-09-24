مجموعات عمل لمواجهة أخطار السيول بوسط سيناء

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك منظومة عمل ثابتة ومتكاملة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة، من بينها تقسيم المعدات على المحاور المختلفة والمراكز والمدن حتى لا يتم فصل منطقة عن أخرى في حالة حدوث أية سيول.



وأشار شوشة، إلى قيام مجالس المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات على مخرات السيول وتطهير كافة الفتحات أسفل الطرق والكباري في مخرات السيول الصناعية والطبيعية، وذلك لتسهيل عملية سريان مياه السيول والتأكد من عدم وجود عوائق أمام حركة جريان المياه في حالة سقوط أمطار غزيرة أو وقوع سيول، فضلا عن رفع كفاءة السدود التحويلية خاصة في منطقة وسط سيناء.



شدد المحافظ على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع التجهيزات الخاصة من معدات ومهمات والأطقم البشرية التي لها دور فى مواجهة السيول حال وقوعها، وتداعياتها للمساهمة فى تخفيف الآثار السلبية الناتجة عنها على المواطنين، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بمراجعة مخازن مهمات الاغاثة الموجودة فى كل مركز ومدينة من خلال التنسيق مع التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم للتأكد من جاهزيتها الفنية.