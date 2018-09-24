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فن

خالد منيب يطرح أول كليب مع المخرج عماد قاسم .. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:42 م
صدى البلد
محمد نبيل
طرح الفنان خالد منيب ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب اولي اعماله الغنائية وهو كليب " التقل مزاج " من كلمات سلمي الحان وتوزيع مينو هندسة صوت م . محمد إسماعيل ، لتكون اولي اعماله وشهادة ميلاده لدخول الساحة الغنائية.

الجدير بالذكر ان خالد هو ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب وقد ورث عنه الموهبة الغنائية والتي ظهرت منذ الصغر وحتي قبل وفاة عمه الذي كان يصحبه معه في الاستوديوهات.

خالد تنبأ بنجاحه عدد كبير من النجوم والعاملين بالوسط الفني الذين اظهروا دعمهم لكونه يتمتع بموهبة حقيقيه وصوت قوي ،وكان آخر الداعمين الشاعر الغنائي تامر حسين.

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