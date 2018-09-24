المفتي السابق: الفتوحات الإسلامية لا علاقة لها بالفكر الإرهابي .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن تاريخ المسلمين نظيف، والفتوحات لا علاقة لها بالفكر الإرهابي.



وأوضح «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن الفكر الإرهابي لا علاقة له بالإسلام، منوها بأن الفكر الإرهابي له علاقة بأخطاء الفكر، من التعميم بغير عدله والاجتزاء بغير عدله، ثم بعد ذلك عدم فهم النصوص، فالإرهابيون يتكلمون بألسنتنا وليسوا منا.



وأضاف أنه عندما يتكئ الإرهابي على حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «أُمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»، ليقاتل جميع الناس، فهذا نوع من الغباء والتخلف العقلي، الذي لا يجوز ، لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال أُمرت، ولم يقل أُمرتم، لذا لابد من الرجوع إلى الحال والظروف.

