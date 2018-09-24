بوتين يُحمل نتنياهو مسئولية سقوط الطائرة الروسية

قالت قناة "سكاي نيوز" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي بينهما، مسئولية سقوط طائرة عسكرية روسية، بعد استهداف الدفاع الجوي السوري طائرات إسرائيلية حلقت بالقرب منها.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد معلومات مفصلة حول حادث تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل 20" في سوريا في السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي "نحن اليوم نقيم إحاطة خاصة سنقوم خلالها بتزويدكم بمعلومات مفصلة عن جميع ظروف تحطم الطائرة الروسية "إيل 20"، قبالة سواحل سوريا مساء يوم 17 سبتمبر.. وسيتم تقديمها حسب التسلسل الزمني الدقيق لهذا الحدث المأساوي على أساس بيانات الرادار الموضوعية، بما في ذلك نظام عرض المعلومات حول الوضع الجوي "بلاتو".



وأضاف كوناشينكوف "أن الجانب الإسرائيلي خرق الاتفاقيات، عندما أخبر الجانب الروسي بالقيام بعمليات مع بدء الضربات، وليس قبلها بوقت كاف، وتعتبر هذه الأعمال انتهاكًا مباشرًا للاتفاقيات الروسية الإسرائيلية لعام 2015، بشأن منع الحوادث بين قواتنا المسلحة في سوريا، والتي تم الاتفاق عليها في إطار مجموعة العمل المشتركة".