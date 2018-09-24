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الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:47 م
النائب تامر الشهاوي
النائب تامر الشهاوي
توك شو
أكد اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، أنه خلال المشاركة الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إضافة لعدد من قادة وزعماء الدول الكبرى، لبحث العلاقات الثنائية بين كل من مصر والدول الأخرى.

أشار "الشهاوي" خلال لقائه ببرنامج "من ماسبيرو" الذي يقدمه الإعلامي عمرو قنديل، والمُذاع عبر "الفضائية الثانية المصرية"، أن الأمم المتحدة مسيسة وتعمل لمصالح دولٍ أُخرى، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذا التسييس استطاعت مصر إجبارها والعالم أجمع على احترام المسئوليات الأخلاقية.

وأضاف أن كلمة الرئيس "السيسي" سوف تتضمن كيفية تقويض مصر للإرهاب ونجاحها في تحجيمه، إضافة لدعوة العالم أجمع لتكثيف الاستثمارات في مصر بعد ان أصبحت ذات مناخ استثماري آمن، وأيضًا تأكيده على ضرورة حل النزاعات السورية واليمنية والليبية، وعلى رأسها؛ الملف الفلسطيني، الذي سوف يتوسع في الحديث عنه خاصة بعد القرار الأمريكي الخاص بنقل السفارة الأمريكية للقدس.

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