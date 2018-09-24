لطيفة تعزي في ضحايا السيول والفيضانات: الله يحمي تونس

عبرت الفنانة لطيفة عن حزنها الشديد لوقوع ضحايا نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها تونس اليوم.



وغردت لطيفة من خلال حسابها الخاص على تويتر قائلة :" الله يحمي تونس ويرحم شهداء السيول والفيضانات .. كلنا تونس".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة كان كليب بعنوان "فيها وفيها" وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر اليوتيوب والأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع.