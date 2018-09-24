ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

لطيفة تعزي في ضحايا السيول والفيضانات: الله يحمي تونس

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
عبرت الفنانة لطيفة عن حزنها الشديد لوقوع ضحايا نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها تونس اليوم.

وغردت لطيفة من خلال حسابها الخاص على تويتر قائلة :" الله يحمي تونس ويرحم شهداء السيول والفيضانات .. كلنا تونس".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة كان كليب بعنوان "فيها وفيها" وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر اليوتيوب والأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع.

ترشيحاتنا

تصعيد جديد من اللجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

عرض زوج ربة المنزل المنتحرة بالسلام على الطب الشرعي

الخطيب يحضر تدريب الأهلي لمؤازرة الفريق قبل مواجهة النجمة

السيسي: نحتاج للتضامن والتعاون جميعا لمواجهة الإرهاب.. فيديو

أول تعليق لـ علاء نبيل عقب هزيمة المقاولون أمام الزمالك أمس

جون بولتون: تزويد روسيا لسوريا بـ إس 300 تصعيد خطير

لهذه الأسباب.. مودريتش يقترب من حصد لقب أفضل لاعب في العالم

سر جلابية شكوكو.. لماذا تخلى الفنان الشعبي عن البدلة والكرفته

سقوط هارب من 350 حكما و200 سنة سجن و2 مليون جنيه كفالات وغرامات

ترامب لـ الأمم المتحدة: ملتزمون بمكافحة وباء المخدرات .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدات أكثر عرضة لمشاكل عظام الركبة من الرجال.. صور

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

فيديو

الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو
رئيس جنوب إفريقيا يدعو الأمم المتحدة لضمان حقوق الإنسان .. فيديو
الرئيس السيسي: نيلسون مانديلا رمز للقارة الأفريقية.. فيديو
السيسي: هدفنا المشترك تمكين شعوبنا من مستقبل أفضل في عالم أكثر سلاما .. فيديو
السيسي: مانديلا ضحى بكل غال ونفيس لتحرير بلاده من كل ظلم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟