السفارة اللبنانية في مصر تكرم المنتج صادق الصباح

كرّمت السفارة اللبنانيّة في مصر رئيس مجلس إدارة شركات "صبّاح أخوان" المُنتج صادق الصبّاح ,وتسلّم المُنتج صادق الصبّاح بحضور السفير اللبنانيّ علي الحلبي درعًا تكريميًا من قائد الجيش اللبنانيّ العماد جوزيف عون مُمثلًا بالمُلحق العسكريّ للسفارة اللبنانيّة في مصر العميد فوّاز العرب.



وأعرب الصبّاح عن إعتزازه بهذا الدرع التكريميّ الذي وضع شركات "الصبّاح" مرّة جديدة أمام تحدّ ومسؤوليّة، وتابع:" لطالما سعت شركاتنا في مصر ولبنان لعكس تلك العلاقة الطيّبة بين البلدين".



وحيّا في حفل العشاء الذي أقامته السفارة اللبنانيّة فى مصر في 22 سبتمبر الجاري إحتفالًا بعيد الجيش اللبنانيّ الذي صادف في 1 أغسطس، جهود السفارة اللبنانيّة في مصر والتي تسعى جاهدة لرفع مُستوى التبادل الثقافيّ والتجاريّ بين مصر ولبنان، مُشيرًا أنّ العلاقات بين البلدين هي نموذج يُحتذى به بين الدول. وختم الصبّاح مُوجّهًا تحيّة شكر للعماد جوزيف عون وللجيش اللبنانيّ درع الوطن.



يُذكر أنّه حضر الحفل عدد كبير من الملاحق العسكريّة حول العالم، أضف إلى اللواء أركان حرب محمّد الكشكي مُمثل وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ القائد العام للقوّات المُسلّحة المصريّة الفريق محمّد زكي واللواء أركان حرب عبد الرؤوف موسى مُمثل رئيس أركان القوّات المُسلّحة المصريّة الفريق محمّد فريد والعميد أركان حرب إيهاب فتح الله مُمثل فرع المُلحقين الحربيّين والعقيد محمّد فرج رئيس فرع المراسم، أضف إلى مجموعة من الأصدقاء من الجالية اللبنانيّة وشخصيّات إجتماعيّة وفنيّة بارزة من الوسط المصريّ.