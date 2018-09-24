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فن

وفاة الفنان زناتي حسني

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:44 م
صدى البلد
نورا نبيل
نعت الفنانة وفاء عامر من خلال حسابها الخاص على الفيسبوك الفنان الراحل زناتي حسني والذي توفي منذ ساعات وكتبت :" زناتي حسني في ذمة الله .. الله يرحمه" .

زناتي حسني شارك في العديد من الأعمال الفنية قبل وفاته أبرزها ايوب وعفاريت عدلي علام وريح المدام ودهشة، ولكنه لم يحظ بفرصة الحصول على أدوار كبيرة، حيث أسند له المخرجون أدوارا صغيرة في جميع الأعمال الفنية التي شارك في بطولتها .

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