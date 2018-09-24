الأربعاء.. اجتماع تنسيقي لـ المصري –التونسى بجمعية رجال الأعمال المصريين

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، بعد غد الأربعاء اجتماعًا تنسيقيا للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التونسي فى إطار التحضير لانعقاد الدورة الأولي للمجلس بعد إعادة تشكيله، وتنظيم رحلة عمل إلى تونس فى الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.



وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، عمق العلاقات المصرية التونسية على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات ووفود رجال الأعمال للبلدين للاستفادة من العلاقات والروابط القوية بين البلدين فى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.



وأضاف عيسي، أن الجمعية ستنظم رحلة عمل إلى تونس خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل تستهدف قضايا الاستثمار وتعزيز التبادل التجارى والصناعى مع مصر من خلال عقد لقاءات ثنائية مع منظمات الأعمال التونسية والقطاع الخاص واستعراض فرص الاستثمار والتجارة فى البلدين.



من جانبه قال عبد العليم نوارة رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري – التونسي، وعضو جمعية رجال الأعمال، إن الاجتماع التنسيقى للجانب المصري يستعرض آخر الاستعدادات لعقد الدورة الأولى للمجلس فى تونس، ومشاركة الجمعية بوفد من رجال الأعمال في رحلة العمل بالإضافة إلى استعراض كافة التفاصيل الخاصة بالمشاركة في مؤتمر Futurallia Tunisia 2018.



وأضاف نوارة، أن أجندة زيارة الوفد المصري لتونس فى الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل تتضمن بجانب المشاركة فى انعقاد الدورة الأولي للمجلس المشترك حضور فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية – Conect والذى تشارك فيه جمعية رجال الأعمال كضيف شرف خلال الجلسة الرسمية للافتتاح.



وتابع نوارة، أن أجندة الوفد المصرى تشمل ايضا المشاركة في الدورة 22 للمؤتمر الدولى "Futurallia Tunisia 2018" والذى يعد مؤتمرًا عالميًا ومنصة دولية لممثلي القطاع الخاص والحكومي من أكثر من 30 دولة في 40 قطاع فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال والكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية – كونكت.

