ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:15 ص
محمية وادي كهف سنور
محمية وادي كهف سنور
محمد عبد الحليم
على الرغم من الكتابات العديدة من هنا وهناك، وتناولنا لحل مشكلتها على مدار سنوات مضت على موقع "صدى البلد"، وتعاقب العديد من المحافظين ووزراء الآثار عليها، فإن محمية كهف وادي سنور ببني سويف، مازالت تعاني الإهمال رغم أنه أحد الكهوف النادرة عالميًا، والفريد من نوعه، فلا يوجد له مثيل فى العالم سوى كهف في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وآخر بلبنان، وذلك لأن به تكوينات صخرية تكونت عبر ملايين السنين. 
السادات هرب إليها
وتقع المحمية والكهف بمكان سياحي جذاب يضاف إلى الأماكن السياحية بمحافظة بنى سويف، حيث تم وضعها على خريطة مصر السياحية علي أساس أنها عبارة عن كهف طبيعي كبير نتج من تأثير عوامل الإذابة للحجر الجيرى الأيوسينى المتواجد بمنطقة جبل سنور شرق النيل ببنى سويف.

وفي عام 2014، تم اكتشاف سد أثري يرجع للعصر الرومانى يبعد حوالى 2.5 كيلو متر من الجنوب الشرقى لكهف وادى سنور.
السادات هرب إليها
فى عام 1992، كان عمال المحاجر فى المنطقة يبحثون عن رخام الالباستر، وفى أثناء تفجيرهم للكهوف المحيطة، ظهرت لهم فوهة كهف صغيرة جدا، قاموا بإبلاغ المختصين بالأمر، وعن طريق علماء الجيولوجيا تم معرفة تاريخ الكهف وأنه يرجع إلى العصر الأيوسيني الأوسط، أي منذ نحو 40 مليون سنة مضت، وقد تم الإعلان عنه رسميا كمحمية طبيعية بالقرار رقم 1204 لسنة 1992، الصادر عن مجلس الوزراء، في إطار القانون 102 لسنة 1983 المعدل بالقرار 709 لسنة 1997.

وهناك تاريخ قريب لمنطقة كهف سنور، حيث تذكر المصادر التاريخية أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات اختبأ فترة طويلة داخل منطقة كهف "وادى سنور" هربا من الإنجليز بعد مقتل "أمين عثمان" الذي كان ينادي بضرورة بقاء الاحتلال الإنجليزي في مصر.
السادات هرب إليها
يوجد كهف «سنور» فى محافظة بنى سويف على بعد 175 كيلومترا فقط من القاهرة، و28 كيلو مترا من مدينة بني سويف، ورغم اكتشاف الكهف منذ عشرين عاما كاملة على يد أحد أبناء المنطقة من أصحاب المحاجر بوادى سنور، إلا أن أحدا لم يزره من وزراء البيئة حتى الآن، والذين يصل عددهم إلى 9 وزراء، ويأتى فى نهاية القائمة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة الحالي، ولم يُنشر عن الكهف سوى صور محدودة على شبكة الإنترنت نشرها أحد العاملين بالكهف بغرض الترويج له.

ويعتبر الوصول إلى محمية كهف «سنور» ليس بالأمر السهل، مدق غير مرصوف على مسافة 28 كيلو مترا داخل الصحراء هو الطريق الوحيد للوصول إلى كهف سنور وسط الجبال والرمال، تقطع الطريق عربات النقل الثقيلة على فترات متباعدة تُخلف وراءها سحابة ضخمة من الغبار الكثيف.

ويأتى غياب لوحات إرشادية كدليل للوصول إلى كهف «سنور» واحدة من أسباب صعوبة الوصول إليه، الأمر الذى دفع الدكتور جبيلي أبو الخير، مدير محمية سنور، وعددا من العاملين بالكهف إلى التفكير فى طريقة بسيطة تُسهل على الزائرين الوصول دون عناء، خاصة أن جميع شبكات الاتصالات تنقطع لحظة المرور من بوابة عبور السيارات، فاتفقوا على وضع حجارة على امتداد طريق الكهف من الجانبين فى شكل منتظم لتحديد طريق المحمية للزائرين، مع حرصهم على وضع علامة فوسفورية على الحجارة لإضاءتها ليلا فى ظلام الصحراء الحالك.
السادات هرب إليها
كان المحافظ السابق المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، زار العام الماضي في شهر مايو منطقة محمية كهف وادي سنور شرق النيل، والتي تقع على مسافة 60 كيلومترا جنوب شرق المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسام الدين رفعت، السكرتير العام، والدكتور أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وأحمد رشاد، مدير المحمية.

وبحث المحافظ على الطبيعة عددا من المقترحات والرؤى لتنمية المنطقة وإبراز قيمتها الأثرية والسياحية وإيجاد عوامل جذب لها لوضع المنطقة على خريطة السياحية العالمية، ولتكون مقوما رئيسيًا في الاقتصاد المصري.

واستمع حبيب لعرض موجز عن المنطقة ومراحل اكتشافها وإعلانها محمية طبيعية ووضعها القائم، حيث أوضح رئيس الإدارة المركزية للمحميات أن المنطقة تضم كهف وادي سنور الذي اكُتشف عام 1989 أثناء استغلال خام الألباستر المصري من المحجر، وهو من أجود أنواع الرخام فى العالم، بالإضافة إلى أن الكهف به كميات كبيرة من المواد المزينة عبارة عن صواعد وهوابط وستائر وأعمدة جميلة.
السادات هرب إليها
وتفقد المحافظ سد وادي سنور على بعد 2.5 كيلومتر جنوب شرق الكهف، والذي تم اكتشافه عام 2014م، حيث يقع السد فى نهاية حاجز بين جبلين ارتفاع كل منهما حوالى 50 مترا وبينهما خور ممتد نحو الغرب فى شكل حلزونى تتجمع فيه المياه الخاصة بالسيول والأمطار وتتجه من الشرق فى شكل منحدر نحو الغرب، حيث يحجزها السد خلفه.

وناقش حبيب إمكانية رصف الطريق المؤدي للمحمية بداية من الكيلو 18 على الطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" لمسافة 30 كيلومترا، مقترحا استخدام تجربة الرصف الجديدة التي تعمل المحافظة على تطبيقها، خاصة في رصف مداخل القرى، بالإضافة إلى دعم الطريق من خلال تقوية شبكات الاتصالات وتأمين الطريق، ما يسهم في زيادة الإقبال على زيارة المنطقة والتعريف بها لتشغل حيزًا باهتمامات الراغبين في هذا النوع من السياحة والمختصين في هذا المجال.

واقترح تنفيذ بعض الإجراءات الفنية والهندسية لتأمين الممر المؤدي لفتحة الكهف، وطريقة النزول والصعود للكهف، ودراسة إنشاء نفق يسهل عملية الوصول للكهف مباشرة، علاوة على البحث عن الآليات اللازمة للترويج لقيمة المكان، وكيفية الحصول على الدعم العالمي لها من المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالآثار والطبيعة والثقافة، خاصة منظمة اليونسكو، ما يدعم تحويل المنطقة لمزار سياحي عالمي من خلال الترويج لها عبر وسائل وقنوات متعددة وعلى جميع المستويات.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هل ستكون محمية وادي كهف سنور على رأس أولويات المحافظ الحالي المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف؟
السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور
السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور
السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور
السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور
السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور
السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

نجم يوفنتوس يتجاهل مديره الفني بحفل الفيفا

محمد شاكر: مصر الأرخص في أسعار الكهرباء بالشرق الأوسط

القصة الكاملة لأزمة ناهد السباعي مع زوجها.. كانت تخشى خسارة حريتها ووالدتها أقنعتها بالزواج منه

لجنة الفتوى تكشف عن صلاة واحدة يصل ثوابها للميت

متحدث البرلمان ينفي تورط رئيس لجنة فى قضية رشوة

البحوث الإسلامية تكشف عن حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة

وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية بين إنبى وشركة ودد البريطانية

رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور

سعفان: استرداد إيصال أمانة وقعه عامل مصري استغلالا لحاجته للعمل بإيطاليا

أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

أحمد حجازي يقود وست بروميتش أمام كريستال بالاس بكأس الرابطة..اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو
طريقة عمل كوسة بشكل جديد محشية بالزبادى للشربيني
4 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم alph Breaks the Internet5
وفري فى الميزانية وحضري فطائر البطاطس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟