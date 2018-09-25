السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور

على الرغم من الكتابات العديدة من هنا وهناك، وتناولنا لحل مشكلتها على مدار سنوات مضت على موقع "صدى البلد"، وتعاقب العديد من المحافظين ووزراء الآثار عليها، فإن محمية كهف وادي سنور ببني سويف، مازالت تعاني الإهمال رغم أنه أحد الكهوف النادرة عالميًا، والفريد من نوعه، فلا يوجد له مثيل فى العالم سوى كهف في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وآخر بلبنان، وذلك لأن به تكوينات صخرية تكونت عبر ملايين السنين.
وفي عام 2014، تم اكتشاف سد أثري يرجع للعصر الرومانى يبعد حوالى 2.5 كيلو متر من الجنوب الشرقى لكهف وادى سنور.
وهناك تاريخ قريب لمنطقة كهف سنور، حيث تذكر المصادر التاريخية أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات اختبأ فترة طويلة داخل منطقة كهف "وادى سنور" هربا من الإنجليز بعد مقتل "أمين عثمان" الذي كان ينادي بضرورة بقاء الاحتلال الإنجليزي في مصر.
ويعتبر الوصول إلى محمية كهف «سنور» ليس بالأمر السهل، مدق غير مرصوف على مسافة 28 كيلو مترا داخل الصحراء هو الطريق الوحيد للوصول إلى كهف سنور وسط الجبال والرمال، تقطع الطريق عربات النقل الثقيلة على فترات متباعدة تُخلف وراءها سحابة ضخمة من الغبار الكثيف.
ويأتى غياب لوحات إرشادية كدليل للوصول إلى كهف «سنور» واحدة من أسباب صعوبة الوصول إليه، الأمر الذى دفع الدكتور جبيلي أبو الخير، مدير محمية سنور، وعددا من العاملين بالكهف إلى التفكير فى طريقة بسيطة تُسهل على الزائرين الوصول دون عناء، خاصة أن جميع شبكات الاتصالات تنقطع لحظة المرور من بوابة عبور السيارات، فاتفقوا على وضع حجارة على امتداد طريق الكهف من الجانبين فى شكل منتظم لتحديد طريق المحمية للزائرين، مع حرصهم على وضع علامة فوسفورية على الحجارة لإضاءتها ليلا فى ظلام الصحراء الحالك.
وبحث المحافظ على الطبيعة عددا من المقترحات والرؤى لتنمية المنطقة وإبراز قيمتها الأثرية والسياحية وإيجاد عوامل جذب لها لوضع المنطقة على خريطة السياحية العالمية، ولتكون مقوما رئيسيًا في الاقتصاد المصري.
واستمع حبيب لعرض موجز عن المنطقة ومراحل اكتشافها وإعلانها محمية طبيعية ووضعها القائم، حيث أوضح رئيس الإدارة المركزية للمحميات أن المنطقة تضم كهف وادي سنور الذي اكُتشف عام 1989 أثناء استغلال خام الألباستر المصري من المحجر، وهو من أجود أنواع الرخام فى العالم، بالإضافة إلى أن الكهف به كميات كبيرة من المواد المزينة عبارة عن صواعد وهوابط وستائر وأعمدة جميلة.
وناقش حبيب إمكانية رصف الطريق المؤدي للمحمية بداية من الكيلو 18 على الطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" لمسافة 30 كيلومترا، مقترحا استخدام تجربة الرصف الجديدة التي تعمل المحافظة على تطبيقها، خاصة في رصف مداخل القرى، بالإضافة إلى دعم الطريق من خلال تقوية شبكات الاتصالات وتأمين الطريق، ما يسهم في زيادة الإقبال على زيارة المنطقة والتعريف بها لتشغل حيزًا باهتمامات الراغبين في هذا النوع من السياحة والمختصين في هذا المجال.
واقترح تنفيذ بعض الإجراءات الفنية والهندسية لتأمين الممر المؤدي لفتحة الكهف، وطريقة النزول والصعود للكهف، ودراسة إنشاء نفق يسهل عملية الوصول للكهف مباشرة، علاوة على البحث عن الآليات اللازمة للترويج لقيمة المكان، وكيفية الحصول على الدعم العالمي لها من المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالآثار والطبيعة والثقافة، خاصة منظمة اليونسكو، ما يدعم تحويل المنطقة لمزار سياحي عالمي من خلال الترويج لها عبر وسائل وقنوات متعددة وعلى جميع المستويات.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هل ستكون محمية وادي كهف سنور على رأس أولويات المحافظ الحالي المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف؟