السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور

على الرغم من الكتابات العديدة من هنا وهناك، وتناولنا لحل مشكلتها على مدار سنوات مضت على موقع "صدى البلد"، وتعاقب العديد من المحافظين ووزراء الآثار عليها، فإن محمية كهف وادي سنور ببني سويف، مازالت تعاني الإهمال رغم أنه أحد الكهوف النادرة عالميًا، والفريد من نوعه، فلا يوجد له مثيل فى العالم سوى كهف في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وآخر بلبنان، وذلك لأن به تكوينات صخرية تكونت عبر ملايين السنين.





وفي عام 2014، تم اكتشاف سد أثري يرجع للعصر الرومانى يبعد حوالى 2.5 كيلو متر من الجنوب الشرقى لكهف وادى سنور. وتقع المحمية والكهف بمكان سياحي جذاب يضاف إلى الأماكن السياحية بمحافظة بنى سويف، حيث تم وضعها على خريطة مصر السياحية علي أساس أنها عبارة عن كهف طبيعي كبير نتج من تأثير عوامل الإذابة للحجر الجيرى الأيوسينى المتواجد بمنطقة جبل سنور شرق النيل ببنى سويف.وفي عام 2014، تم اكتشاف سد أثري يرجع للعصر الرومانى يبعد حوالى 2.5 كيلو متر من الجنوب الشرقى لكهف وادى سنور.





وهناك تاريخ قريب لمنطقة كهف سنور، حيث تذكر المصادر التاريخية أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات اختبأ فترة طويلة داخل منطقة كهف "وادى سنور" هربا من الإنجليز بعد مقتل "أمين عثمان" الذي كان ينادي بضرورة بقاء الاحتلال الإنجليزي في مصر. فى عام 1992، كان عمال المحاجر فى المنطقة يبحثون عن رخام الالباستر، وفى أثناء تفجيرهم للكهوف المحيطة، ظهرت لهم فوهة كهف صغيرة جدا، قاموا بإبلاغ المختصين بالأمر، وعن طريق علماء الجيولوجيا تم معرفة تاريخ الكهف وأنه يرجع إلى العصر الأيوسيني الأوسط، أي منذ نحو 40 مليون سنة مضت، وقد تم الإعلان عنه رسميا كمحمية طبيعية بالقرار رقم 1204 لسنة 1992، الصادر عن مجلس الوزراء، في إطار القانون 102 لسنة 1983 المعدل بالقرار 709 لسنة 1997.وهناك تاريخ قريب لمنطقة كهف سنور، حيث تذكر المصادر التاريخية أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات اختبأ فترة طويلة داخل منطقة كهف "وادى سنور" هربا من الإنجليز بعد مقتل "أمين عثمان" الذي كان ينادي بضرورة بقاء الاحتلال الإنجليزي في مصر.





ويعتبر الوصول إلى محمية كهف «سنور» ليس بالأمر السهل، مدق غير مرصوف على مسافة 28 كيلو مترا داخل الصحراء هو الطريق الوحيد للوصول إلى كهف سنور وسط الجبال والرمال، تقطع الطريق عربات النقل الثقيلة على فترات متباعدة تُخلف وراءها سحابة ضخمة من الغبار الكثيف.



ويأتى غياب لوحات إرشادية كدليل للوصول إلى كهف «سنور» واحدة من أسباب صعوبة الوصول إليه، الأمر الذى دفع الدكتور جبيلي أبو الخير، مدير محمية سنور، وعددا من العاملين بالكهف إلى التفكير فى طريقة بسيطة تُسهل على الزائرين الوصول دون عناء، خاصة أن جميع شبكات الاتصالات تنقطع لحظة المرور من بوابة عبور السيارات، فاتفقوا على وضع حجارة على امتداد طريق الكهف من الجانبين فى شكل منتظم لتحديد طريق المحمية للزائرين، مع حرصهم على وضع علامة فوسفورية على الحجارة لإضاءتها ليلا فى ظلام الصحراء الحالك. يوجد كهف «سنور» فى محافظة بنى سويف على بعد 175 كيلومترا فقط من القاهرة، و28 كيلو مترا من مدينة بني سويف، ورغم اكتشاف الكهف منذ عشرين عاما كاملة على يد أحد أبناء المنطقة من أصحاب المحاجر بوادى سنور، إلا أن أحدا لم يزره من وزراء البيئة حتى الآن، والذين يصل عددهم إلى 9 وزراء، ويأتى فى نهاية القائمة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة الحالي، ولم يُنشر عن الكهف سوى صور محدودة على شبكة الإنترنت نشرها أحد العاملين بالكهف بغرض الترويج له.ويعتبر الوصول إلى محمية كهف «سنور» ليس بالأمر السهل، مدق غير مرصوف على مسافة 28 كيلو مترا داخل الصحراء هو الطريق الوحيد للوصول إلى كهف سنور وسط الجبال والرمال، تقطع الطريق عربات النقل الثقيلة على فترات متباعدة تُخلف وراءها سحابة ضخمة من الغبار الكثيف.ويأتى غياب لوحات إرشادية كدليل للوصول إلى كهف «سنور» واحدة من أسباب صعوبة الوصول إليه، الأمر الذى دفع الدكتور جبيلي أبو الخير، مدير محمية سنور، وعددا من العاملين بالكهف إلى التفكير فى طريقة بسيطة تُسهل على الزائرين الوصول دون عناء، خاصة أن جميع شبكات الاتصالات تنقطع لحظة المرور من بوابة عبور السيارات، فاتفقوا على وضع حجارة على امتداد طريق الكهف من الجانبين فى شكل منتظم لتحديد طريق المحمية للزائرين، مع حرصهم على وضع علامة فوسفورية على الحجارة لإضاءتها ليلا فى ظلام الصحراء الحالك.





وبحث المحافظ على الطبيعة عددا من المقترحات والرؤى لتنمية المنطقة وإبراز قيمتها الأثرية والسياحية وإيجاد عوامل جذب لها لوضع المنطقة على خريطة السياحية العالمية، ولتكون مقوما رئيسيًا في الاقتصاد المصري.



واستمع حبيب لعرض موجز عن المنطقة ومراحل اكتشافها وإعلانها محمية طبيعية ووضعها القائم، حيث أوضح رئيس الإدارة المركزية للمحميات أن المنطقة تضم كهف وادي سنور الذي اكُتشف عام 1989 أثناء استغلال خام الألباستر المصري من المحجر، وهو من أجود أنواع الرخام فى العالم، بالإضافة إلى أن الكهف به كميات كبيرة من المواد المزينة عبارة عن صواعد وهوابط وستائر وأعمدة جميلة. كان المحافظ السابق المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، زار العام الماضي في شهر مايو منطقة محمية كهف وادي سنور شرق النيل، والتي تقع على مسافة 60 كيلومترا جنوب شرق المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسام الدين رفعت، السكرتير العام، والدكتور أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وأحمد رشاد، مدير المحمية.وبحث المحافظ على الطبيعة عددا من المقترحات والرؤى لتنمية المنطقة وإبراز قيمتها الأثرية والسياحية وإيجاد عوامل جذب لها لوضع المنطقة على خريطة السياحية العالمية، ولتكون مقوما رئيسيًا في الاقتصاد المصري.واستمع حبيب لعرض موجز عن المنطقة ومراحل اكتشافها وإعلانها محمية طبيعية ووضعها القائم، حيث أوضح رئيس الإدارة المركزية للمحميات أن المنطقة تضم كهف وادي سنور الذي اكُتشف عام 1989 أثناء استغلال خام الألباستر المصري من المحجر، وهو من أجود أنواع الرخام فى العالم، بالإضافة إلى أن الكهف به كميات كبيرة من المواد المزينة عبارة عن صواعد وهوابط وستائر وأعمدة جميلة.