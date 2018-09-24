لعنة الكرسي المجاور للمذيع.. لماذا تفشل الثنائيات في تقديم توك شو ناجحا؟

للجلوس على كرسي المذيع نشوة كبيرة، قد تأخذك إلى عالم آخر من الشهرة والنجومية المغلفة بشعور المسئولية نحو الوطن والمجتمع، أو تجبرك على التخلي عن هذا المقعد الذي قد لا يستوي عليه سوى الواثقون في إمكاناتهم وقدراتهم على تقديم كل ماهو جديد ومختلف ونافع.
الكرسي المجاور للمذيع
الكرسي المجاور للمذيع قد يجلس عليه زميل آخر، والتجربة مفعمة بكثير من النجاحات المشتركة وكذلك الإخفاقات المتكررة التي هوت بالاثنين معا، بينما تجارب ثالثة فطن خلالها أحدهما بضرورة الانفصال فكان القرار الأجدر بالتنفيذ والأحق بالنجاح.
الكرسي المجاور للمذيع
الكرسي المجاور للمذيع قد يجلس عليه زميل آخر، والتجربة مفعمة بكثير من النجاحات المشتركة وكذلك الإخفاقات المتكررة التي هوت بالاثنين معا، بينما تجارب ثالثة فطن خلالها أحدهما بضرورة الانفصال فكان القرار الأجدر بالتنفيذ والأحق بالنجاح.
التجربة لم تكتمل لها عوامل النجاح على الرغم من قوة الأسماء وتوافر الإمكانات، لكن ربما وحدها الكيمياء الوحيدة القادرة على إنجاح التجارب المشتركة.
بدايات قوية لم تنجح
قناة TEN الفضائية حاولت أن تأخذ تلك المبادرة، واستدعت من أجل ذلك أسماء لامعة أبرزها عمرو عبد الحميد ورامي رضوان اللذان تجاورا على كرسي المذيع.
وعلى خلاف التوقعات، لم تستمر التجربة لفترة زمنية بعيدة، على الرغم من نجاح كل مذيع على حدة، لكن الاجتماع كان يفتقد لتلك الكيمياء التي تنفذ إلى المشاهد فـ تجبره على التعلق بالمشهد كاملا وليس منفصلا.
بجانب عمرو أديب
مباراة لطيفة
تحكي أميرة عن التجربة لـ صدى البلد، حيث توضح أنها استفادت من المساحة المنفردة التي تتحدث فيها عن أي موضوع تناقشه عندما تظهر وحدها على الشاشة، وهي قد تكون ميزة في كثير من الأحيان حيث لا صوت آخر أو رأي آخر يمكن أن يتداخل فيغير مسار الحديث.
وعلى الرغم من ذلك وصفت أميرة حلقاتها في البرنامج الصباحي الذي قدمته على قناة أون لايف مع زملاء وزميلات لها، بأنها تجربة من أنجح مراحل العمل التي مرت بها، حيث قدمت حلقات هي الأنجح في عملها بالقناة مع محمد عبده ونهاوند سري وأسماء قنديل.
تشترط أميرة - خلال حديثها - بعض الأمور حتى يسلك البرنامج طريقه نحو النجاح، أهمها وجود احترام متبادل وقبول فكرة الاختلاف إن وجدت أثناء الحديث، بحيث تكون مباراة لطيفة بين الطرفين، لا يخل أحدهم بقواعدها فيلغي دور الآخر أو يقلل من مساحته في الكلام أو يحجب رأيه.
على المستوى الشخصي، لا تمانع أميرة من تقديم برامج بمشاركة زملاء لها، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وفقا لقولها، ربما لأنها تجيد فن الظهور منفردة أو في مجموعة.
مبدأ الفصل
تحت مسمى واحد «مساء دي إم سي» كان من المفترض أن يظهر أسامة كمال، إيمان الحصري، غير أن كلاهما يحب العزف منفردا، يثق في اللحن الذي تتبناه أنامله فقط دون غيرها.
كانت الإدارة واعية إلى الدرجة التي أبقت فيها على اسم البرنامج دون تغيير، بينما فصلت فريقي العمل تبعا لاختيارات كل إعلامي على حدة، ووزعت أيام الأسبوع بينهم ليظهر كل منهم 3 أيام متتابعة.
التجربة حققت نجاحا، بدليل الاستمرار حتى الآن، كما خلقت في باطنها تنافسا خفيا بين الفريقين بالكاد سينتهي لصالح القناة التي تجمع بينهما.
تجارب استثنائية
على رأس هؤلاء يأتي، الثنائي الرائع شريف عامر ولبنى عسل، اللذان ارتبط بهما الجمهور في برنامج الحياة اليوم، قبل أن يتفرقا ويخفت نجمهما مقارنة بالفترة السابقة.
البرنامج الصباحي "صباحك مصري" كان يجمع بين هشام عاصي وسهام صالح في تناغم رائع نال استحسان الجمهور، لكنهما تفرقا فيما بعد لينصهرا في دروب الوسط المزدحم.