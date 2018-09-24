مندوب وزارة التموين يستأنف تلقي طلبات إضافة المواليد بالصحفيين

استأنف مندوب وزارة التموين تلقي طلبات إضافة المواليد ببطاقة التموين بالدور الثاني بنقابة الصحفيين، بحضور الأستاذ مصطفي معوض مندوب وزارة التموين.
وحول الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد فهي كالتالي: مفردات مرتب من الجريدة معتمد بخاتم شعار الجمهورية، أو برنت تأمينات وليس بدل الصحفيين، وصور شهادات الميلاد للأطفال المراد إضافتهم، وصورة البطاقة الشخصية، وصورة بطاقة التموين، وصورة كارنيه نقابة الصحفيين.
وحول الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد فهي كالتالي: مفردات مرتب من الجريدة معتمد بخاتم شعار الجمهورية، أو برنت تأمينات وليس بدل الصحفيين، وصور شهادات الميلاد للأطفال المراد إضافتهم، وصورة البطاقة الشخصية، وصورة بطاقة التموين، وصورة كارنيه نقابة الصحفيين.