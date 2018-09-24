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خبيرة تغذية: 5 أطعمة صحية لطفلك في المدرسة.. والخضار والفواكه أساسية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:20 م
لانش بوكس صحي
لانش بوكس صحي
رشا عوني
تعاني الأمهات دومًا من أزمة سندوتشات المدرسة الصحية التي تعطيها للطفل في اللانش بوكس، وبدأت الأمهات يسألن بعضهن على جروبات النساء على مواقع التواصل الإجتماعي، ليستفادوا من أفكار بعضهن فيما يخص تغذية الطفل في فترة اليوم الدراسي.

الدكتورة لميس مراد خبيرة التغذية اقترحت بعض الأكلات الصحية والخفيفة التي يمكنك إضافتها لطفلك في اللانش بوكس، منها توست بزبدة الفول السوداني، سندوتش تونة، سندوتش بيض أومليت، كب كيك، سندوتش جبن، مع إضافة فاكهة وخضار مع كل وجبة مثل ثمرة موز أو تفاحة أو حفنة عنب، مع شرائح خيار أو جزر، أو لبن.

وعن وجبة الإفطار بعد استيقاظ الطفل، أكدت خبيرة التغذية في تصريح لـ"صدى البلد" أن الطفل يجب أن يتناول الفطور قبل ذهابه إلى المدرسة باكرًا، حتى لا يظل منذ استيقاظه من النوم وحتى موعد تناول الطعام في المدرسة دون أن يأكل شيئًا، ومن الوجبات الخفيفة المناسبة للطفل صباحًا ثمرة موز أو تفاحة مع توست وبيض أو كوب لبن.
خبيرة تغذية: 5 أطعمة صحية لطفلك في المدرسة.. والخضار والفواكه أساسية

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