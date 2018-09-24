رد فعل أولياء الأمور.. هتتصرف إزاي لو حد اتعرض لابنك بالضرب أو العنف؟

أذاعت فضائية "صدي البلد"، تقريرا ببرنامج "ست الستات"، تستطلع فيه آراء وتصرف أولياء الأمور في حالة إذا تعرض أحد أبنائهم للضرب أو العنف داخل المدرسة.



وتباينت آراء أولياء الأمور حول رد فعلهم في هذه الحالة، حيث قال أحد أولياء الأمور: «المفروض إن أنا أكتب شكوى لمدير المدرسة ولو الشكوي ما جبتش نتيجة ببدأ إني آخد إجراء تاني وأشوف سبب المشكلة إيه».



وقال آخر: «أنا بسمع الأول من ابني ولو هو كان عمل حاجة غلط هفهمه إن ده غلط».



ولمعرفة آراء وتصرف أولياء الأمور يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق مع الموضوع.

